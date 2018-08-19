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رسالتان من جنبلاط الى القيادة الروسية واقتراحات رفِعت الى بوتين حول السويداء

19
AUGUST
2018
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بعث رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» اللبناني وليد جنبلاط، برسالتين خطيتين الى كل من وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو تتناولان «الأوضاع في محافظة السويداء السورية في أعقاب الهجوم الوحشي والآثم الذي شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على مركز المحافظة وبعض قراها وأسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، إضافة إلى اختطاف رهائن أبرياء جلهم من النساء والأطفال».


وأوضحت مفوضية الإعلام في الحزب في بيان، أن الرسالتين جاءتا غداة «زيارة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي تيمور جنبلاط موسكو ولقائه نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف».

وكشفت المفوضية أن رسالتي جنبلاط «تقدمتا باقتراحات عدة حول قضايا وترتيبات أساسية في المرحلة المقبلة تهدف بمجملها الى حماية أبناء جبل العرب وحفظ سلامة علاقاتهم مع بقية أبناء الشعب السوري ومنع استخدامهم في مخططات الفتنة والحرب بين أبناء الشعب الواحد».

وأكدت المفوضية أن «الاتصالات تستمر بين المسؤولين الروس والحزب التقدمي بروح من الصداقة والتعاون والإيجابية، وتم إبلاغنا كحزب أن الاقتراحات رفعت إلى الرئيس فلاديمير بوتين للنظر فيها في ضوء الدور الروسي المقدر لأجل إيجاد الحل السياسي لمستقبل سورية الموحدة والديموقراطية والمتصالحة».

الحياة
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