الملف السوري طغى على مباحثات بوتين-ميركل

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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية مساء السبت، بانتهاء الاجتماع الذي جرى في قصر ميسبيرغ بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واستمر 3 ساعات.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف للصحفيين في ختام المباحثات، إن الرئيس بوتين والمستشارة ميركل تحدثا طويلا وبشكل مفصل عن الأوضاع في سوريا.

وأضاف أن الجانبين أشارا إلى الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطرقا إلى الملف النووي الإيراني، كما ناقشا الوضع في أوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى أن الجانبين اتفقا على عدم تسييس "السيل الشمالي -2" خلال مناقشة عبور الغاز من خلال الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا.

وكان بوتين وميركل قد أدليا بتصريحات للصحفيين قبل بدء الاجتماع، في إجراء غير اعتيادي، فقد عزى بيسكوف السبب إلى وصول الرئيس الروسي في النصف الثاني من النهار، وقال: "كما تعلمون اليوم السبت والوقت سيكون متأخرا وغير مريح للإدلاء بتصريحات للإعلام".

وقد وصل بوتين إلى مطار برلين قادما من النمسا بعد أن شارك في حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كراين كنايسل، وقال بيسكوف إن زيارة النمسا غير رسمية، فقد تلقى بوتين دعوة خاصة من الوزيرة كنايسل لحضور حفل زفافها عندما كان في زيارة رسمية للنمسا في الـ 5 يونيو الماضي.