محكمة سويدية تعوّض شابة مسلمة بعد "عدم المصافحة" في مقابلة عمل!

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لينغا-

حصلت شابة مسلمة في السويد (24 عاماً) على تعويض مالي بعد أن توقفت لجنة توظيف في إحدى الشركات عن إجراء مقابلة عمل معها بسبب رفضها مصافحة الرجل.



وكانت الشابة المسلمة قد تقدمت بطلب الحصول على وظيفة للعمل كمترجمة، ورفضت منذ البداية مصافحة الموظف الذي كان سيجري معها المقابلة لأسباب دينية، وقامت بوضع يدها على صدرها بدلا من المصافحة.

وقررت محكمة العمل السويدية، تعويض الفتاة بمبلغ 40 ألف كرون، ألزمت الشركة بدفعها لأنها عاملتها بتمييز ولم تراعي الحرية الشخصية الدينية التي تتجنب فيها النساء الملتزمات بالدين الإسلامي من الإتصال الجسدي بأي شخص باستثناء أفراد أسرتها المقربين.