وفد من التيار يزور مخيّم أبو ميسر في شعث - قضاء بعلبك

A + A -

عصر اليوم زار وفد من ناشطي التيار الوطني الحر في بلدة شعت - قضاء بعلبك يتقدمهم منسق البلدة عضو اللجنة المركزيه لعودة النازحين حسين الحاج حسن مخيم ابو ميسر الذي يضمّ 120 خيمة اي حوالي 450 نازح وجميعهم من محافظة الرقة التي لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية ، حيث قام الوفد بتحفيز العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا وكيفية إزالة العوائق التي تحول دون عودتهم .



هذا وقد أقرّ وجهاء المخيّم بأنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحرير منطقتهم وعودتها الى كنف الدولة ليعودوا الى الوطن ، كما ثمنوا عالياً المبادرة الإنسانية التي يقوم بها التيار ورئيسه الوزير جبران باسيل طالبين نقل تحياتهم إليه .