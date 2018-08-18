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بالفيديو - ما هي خلفية استدعاء الضابط السابق في القوات اللبنانية فرنسوا معراوي؟

18
AUGUST
2018
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لمن لا يعرف ماذا تعني عبارة "قميص عثمان" ومتى تستعمل مجازيا، فليتابع هذا التقرير.


يوم كثر الحديث عن مرسوم التجنيس في اطار الحملة الممنهجة آنذاك وما رافقها من أكاذيب وأضاليل، تداول فرانسوا معراوي عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا وصورا عن شخص يدعى مفيد غازي كرامي واصفا اياه بأنه من أتباع النظام السوري وأنه استحصل على الجنسية اللبنانية من ضمن مرسوم التجنيس الأخير. فما كان من كرامي الذي استحصل بالفعل على الجنسية اللبنانية لكن عام 2012 من خلال مرسوم موقع من الرئيس السابق ميشال سليمان، كما أوضح مكتبه الإعلامي سابقا، الا أن تقدم بشكوى مباشرة ضد معراوي على خلفية ما اعتبره تلفيق أكاذيب واتهامات. واليوم أصبحت القضية في عهدة القضاء وتحديدا مدعي عام بيروت القاضي هاني الحجار وذلك وفق القنوات القانونية والقضائية، وليس كما حاول البعض الإيحاء، في محاولة لإدخال القضاء في زواريب السياسة.


هذه هي المعلومات التي حصلت عليها الotv من مصدر مطلع لدى استفسارها عن حقيقة استدعاء معراوي. لكن من تابع في الساعات القليلة الماضية مواقع التواصل الإجتماعي واستمع الى آراء البعض تحت عنوان "كلنا فرانسوا معراوي"، لم يحفظ سوى عبارة " قمع الحريات" وهنا بيت القصيد. ولوضع الامور في نصابها، اشار المصدر للـ otv، ان فرانسوا معراوي الذي صودف أنه ضابط سابق في القوات اللبنانية، ناشط على مواقع التواصل ويتنقل بين الخارج ولبنان، لم يستدع بسبب إنتمائه السياسي ولا بسبب آرائه، بل تم استدعاؤه بصفته مدّعى عليه من قبل المدّعي مفيد غازي كرامي، الذي اسيء اليه شخصياً جراء ما نشره معراوي من معلومات خاطئة على مواقع التواصل، وبالتالي، تابع المصدر، لا علاقة للأمر لا برئيس الجمهورية ولا بغيره، بل بإجراء قضائي اعتيادي لدى ورود شكوى، وبالتالي لا يصلح تعبير قمع الحريات في هذه القضية، بل قميص عثمان.

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