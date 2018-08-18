living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو - "التعرض للحريات عبر استدعاء بعض الناشطين" شعار قديم يستهدف العهد

18
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

قامت القيامة ولم تقعد في قضية وديع الأسمر وأصبح كل من يريد معرفة خلفية الإستدعاء يتهم فورا بأنه يؤيد يقمع الحريات. لكن فات عن بال من يحمل لواء حرية التعبير بأن المس بالمقدسات ليس فيه "ناس بسمنة وناس بزيت"، ولو أن بعض الإعلام يضيء أحياناً على الاستدعاء، ولا يتابع الموضوع لمعرفة نهاياته القانونية.


ومن الأمثلة، أنه قبل فترة ظهر على مواقع التواصل الإجتماعي حساب باسم رانيا عساف لم تكن مهمته سوى تحقير الشعائر الدينية والمساس بالمقدسات والأديان.


عبارات نخجل من قراءتها تمس بالمسيح والإسلام. وبعد التحقق من الموضوع، وإزاء الكلام عن تعرض المدعوة رانيا عساف لقمع حريتها، تبين نتيجة التحقيق أن الحساب وهمي، وكشف صاحبه الحقيقي، وهو راهناً قيد التوقيف بموحجب القانون، ما يكشف النقاب عن إمكانية خرق بعض مواقع التواصل لغايات طائفية ومذهبية قد تؤجج الفتن، ما يستوجب التحرك القضائي السريع.


فإما أن نكون جميعنا تحت القانون ونحترم استدعاء البعض استنادا الى المادتين 473 و474 من قانون العقوبات اللتان تقولان ان من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر الى سنة، أو من قام بتحقير الشعائر الدينية او حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر اى ثلاث سنوات. وإما نكون في مكان ما لا احترام فيه لدستور وقانون أو حتى هيبة دولة.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout