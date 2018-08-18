living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - هذا ما نشره وديع الاسمر عن مار شربل، فهل الاستماع اليه قمع للحريات؟

18
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

تحت غطاء همروجة الدفاع عن الحريات العامة، التي باتت تستخدم في كثير من الاحيان كغطاء للتستير عن ارتكابات يجرّمها قانون العقوبات اللبناني، نجح وديع الاسمر بتحقيق الدعاية لنفسه.


"الحق على العهد"، هي بوصلة حملات الدفاع عن الحريات التي يزخّمها بعض الناشطين على مواقع التواصل مؤخرا، وهو الخطأ نفسه الذي وقع فيه حتى زعيم المختارة اذ غرد وليد جنبلاط: “هل ان البلاد تتحول الى نظام بوليسي يقمع الحريات ؟ كفى هذه الملاحقات العشوائية وكفى الاستباحة بالرأي الحر”. لكن الحقيقة أن ما اعاد نشره وديع الاسمر نقلا عن المدعو شربل خوري على فايسبوك لا علاقة له لا بالعهد ولا برئيس الجمهورية ولا بالرأي الحر بل هو مس بالمعتقدات والمقدسات. واليكم المضمون :

" عم اقرأ عجيبة جديدة لمار شربل، قال في واحد زوجته ما كانت عم تحبل (بلكي المشكلة فيه ما بعرف) وما ترك حكيم وما شافو على مدى أكثر من عشر سنين، قام بعد ما يأس ترك رومانيا مطرح ما قاعد واجى على عنايا زار مار شربل، وبعد ما رجع بجمعة لقي مرتو الرومانية حبلة. ما بدي اكسفك يا مان، بس شفلنا هالصبي اذا بيشبهك او لاء. فاذا كان البعض قد صفق لمنشور شربل خوري كما فعلت جوي سليم التي علقت :ممكن يكون بيشبه مار شربل عهالمعدل، فثمة من يرى أن المس بالمقدسات محرم، ايا يكن معتقده.


هذا في الشكل. اما قضائيا ووفقا لمصادر متابعة لل otv، فقد بدأت القصة عندما احتدمت السجالات على وسائل التواصل بين بعض المؤمنين الذين شتموا شربل خوري و جوي سليم على الكلام المسيء للقديس شربل وهددوهما وبين الملحدين الذين وصفوا هؤلاء بالداعشية الدينية، تم استدعاء شربل خوري وجوي سليم لاستيضاحهما بناء على اشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بعد الشكاوى التي وصلت الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. شربل وجوي رفضا الادعاء بالشخصي على كل من هدّدهما. لكن بناء على اشارة القاضية عون طلب من شربل ازالة المنشور واقفل حسابه حماية لهما، بعد أن اعاد العشرات اعادة نشر المكتوب.

انتهت القصة عند هذا الحد الى ان اعاد وديع الاسمر منذ حوالى الاسبوعين نشر ال post الاستهزائي. مرفقا اياه بالعبارة التالية "اليوم احد ما يسمى بالاجهزة الامنية يجبر شربل خوري بمحو حسابه على فايسبوك بسبب نكتة. طيب هيدي النكتة حنزلها انا وبتمنى الكل ينزلها تنشوف الرعاع اللي عمبحاولو يسكتو شربل شو لح يطلع بايدن. وعلى الرغم من تحقيره القضاء العسكري بنعته بالرعاع لم تلاحقه النيابة العامة العسكرية وانما طلب الاستماع اليه بناء على شارة القضاء المختص لاستيضاحه بناء على قانون العقوبات اللبناني الذي يعتبر بشكل واضح ان المس بالشعائر الدينية وبالمقدسات هو جرم يلاحق عليه القانون. فكيف اذا كان فاعله قد تحدى السلطة والقضاء باعادة نشر منشور سبق وتسبب بأزمة كبيرة. وهنا تسأل مصادر متابعة مدير المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر، عن اي حقوق انسان نتحدث عندما لا يحترم الانسان القانون ؟

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout