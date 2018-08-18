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مقدمة OTV: على مائدة اللئام يجلس الفائزون باوسكار افضل نباح صياح والحائزون على وسام النفاق من رتبة خبيث اكبر

18
AUGUST
2018
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يقول الكتاب المقدس : ... وفي مجلس المستهزئين لا تجلس .


في لبنان نوعان من المجالس . مجالس الرجال ومجالس الانذال . مائدة الفرسان والشجعان ومائدة اللئام والازلام .


على مائدة الفرسان يجلس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , ورجال اكلوا الجوع وشربوا العطش وبذلوا المهج ونزفوا الدماء واستنزفوا التضحيات على الجبهات كي يشبع الوطن كرامة ويشرب اللبنانيون من ينبوع العز والارز .


وعلى مائدة اللئام يجلس الفائزون باوسكار افضل نباح صياح والحائزون على وسام النفاق من رتبة خبيث اكبر والملتحفون بعباءة طويل العمر لعلامات تحت الصفر في مسابقات الوجوه الصفر .


على مائدة الرجال جيش النار والغار والانتصار ومقاومة ذئاب ما بين الشرين : الارهاب واسرائيل وهما وجهان لعملة واحدة وعمالة متحدة .

في مجالس الرجال تفاهمات ممهورة بالشرف والالتزام والاقدام والاحترام .


وفي مجالس الانذال سموم وسهام , افخاخ واوساخ تُرمى في الفضاء الافتراضي والتواصل الافترائي . يكذبون ويمكرون .


يطلع عليك احدهم بكلام بذيء نتن قبيح بحق رئيس الجمهورية واركان حكمه , تهديد بالقتل وتمنيات بالسحل . فيتحرك القضاء تلقائيا ويرفض الرئيس عون ان يتم توقيف احد حتى ولو اساء اليه . لكن الخبثاء والبلهاء لا يرون الا التعدي على حرية التعبير ولا يرون التسامح في موقف الرئيس .


يتم التعرض لاعراض وكرامات عائلة الرئيس منذ فترة . يقول الرئيس : انا سامحت لكنهم يفسرون موقفه ضعفا فيستأسدون ويكذبون ويمكرون .
يأتيك احدهم من خريجي الحانات والكباريهات ويهين ام الله , ارزة لبنان , سيدة نساء العالمين و فخر البتولية العذراء مريم بكلام ولا ابشع وعبارات ولا احّط . فينبري حماة الحرية وفرسان التعبير للدفاع عن البعير ومع ذلك لم يتم توقيفه واستمر مهرجان الدجل بلا استحياء ولا خجل مع قديس لبنان وجندي المسيح شربل مخلوف . ويكذبون ويمكرون .


احدهم من لوردات الحرب , اذا جاءه الانتقاد من سخالين او الارجنتين يقرع طبول الحرب ويحضر طبنجات الضرب ليسمعها من في الشرق ومن في الغرب .


ممنوع ذكره الا بالمكارم ومسموح رمي الرئيس عون بكل المحارم . ويكذبون ويمكرون .


والاجمل ان تشنّف اذانك وتكّحل عيناك برؤية فيليب المقدوني او الاسكندر ابنه لا فرق , بطل ايسوس وبرسيبوليس , واوسترليتز وكورسك والسوم والمارن وفردان ومسينا والعلمين وهو اكيد وبالتأكيد مرتبط بصلة قربى بجورج كاستر العقيد الاميركي ( وللراغبين ان يعودوا الى مآثر كاستر ) .
هذا يجند نمامين ومحرضين واختصاصيين في الدعاية السوداء لتلطيخ السمعات البيضاء . واخر النكات السمجة خطاباتهم العصماء دفاعا عن الحرية وهو رأيناهم كالنعاج والدجاج عندما دخل موتورون متعصبون متخلفون الاشرفية العام 2006 وحرقوا وخربوا ودنسوا الصليب المقدس بسبب كلمة قيلت في الدانمرك وتبين ان الجماعة اصحابنا ونحنا مش عارفين . ويكذبون ويمكرون .


ملاؤا الدنيا ضجيجا وعجيجا : لا نصرة ولا قاعدة ولا داعش في لبنان ولم يحاسبهم احد ولم يعتذروا . ويكذبون ويمكرون .
الانتخابات انتهت . ما كتب قد كتب . لن تنفع التغريدات ولا الشائعات ولا الافتراءات .


وكما في البداية كذلك في الختام من الكتاب المقدس . يقول صاحب المزمور : رفيقي رفع يد العداوة فأخل بعهده . كلماته ارق من الزيت وهي سيوف مسلولة . لكن صاحب المزمور لا ينفك يصلي ويتضرع : وبروح رئاسي اعضدني . الفرق بين حرية التعبير وحرية التعيير : نقطة الحقيقة

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