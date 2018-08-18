اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار جالت في القضاء: الضنية استقبلت النازحين كضيوف ، لكن إلى متى؟

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قام وفد من اللجنة المركزية لعودة النازحين ضمّ منسق اللجنة نقولا الشدراوي ومسؤول اللجنة في الضنية المهندس جاد الشامي برفقة منسق القضاء المحامي سامر درباس و أعضاء اللجنة الأهلية للعودة في قضاء الضنية بيار صوان ، طلعت الشامي ومريم البيس ، بجولة شملت قرى كفرشلان وسير والسفيرة و كفرحبو ، وقد تم التداول بأوضاع النازحين إلى تلك القرى ومحيطها والسبل الآيلة إلى تنظيم عودتهم إلى مناطقهم بطرق آمنة بالتعاون والتنسيق مع الأمن العام .



هذا وقد اجتمع الوفد مع الاهالي وفعاليات المنطقة من مخاتير وبلديات وأجهزة أمنية لمناقشة وضع النزوح في المنطقة والضغط الذي يسببه على البنى التحتية البدائية في المنطقة والتي لا تكاد تكفي أهلها وقد جرى التشديد على دور البلديات في الحدّ من آثار النزوح على المجتمعات المحلية الريفية التي تنوء بحاجاتها ، وبرغم ذلك استقبلت الأخوة النازحين كضيوف ولا تزال ، لكن إلى متى ؟