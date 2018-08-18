الصراف يثني على الجهود التي يقوم بها عناصر ومتطوعو الدفاع المدني لاطفاء الحرائق

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زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف مركز الدفاع المدني في القبيات حيث كان في استقباله رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو وعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور ورئيس الاقليم ادوار عبدو ورئيس المركز ميشال سركيس وعدد من متطوعي الدفاع المدني حيث اثنى الصراف على الجهود التي يقوم بها عناصر ومتطوعو الدفاع المدني لاطفاء الحرائق مشددا على أهمية دور الدفاع المدني في المحافظة على الثروة الحرجية في لبنان.



من جهته، شرح رئيس الاقليم ادوار عبدو كيف تتم عملية اطفاء الحرائق وتم التطرق الى حاجات الدفاع المدني في القبيات.





ثم انتقل الوزير برفقة عبدو وجبور الى موقع البركة الاصطناعية البلاستيكية التي جهزت بالقرب من موقع الحريق لتمكين الطوافات العسكرية من ملء خزاناتها بشكل اسرع.