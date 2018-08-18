ادي معلوف: لعدم التعميم واطلاق الشائعات حول تلوث السمك البلدي

A + A -

بدعوة من رئيس واعضاء نقابة صيادي الاسماك في بيروت وضواحيها شارك عضوي تكتل لبنان القوي النائبان ادي معلوف وهاغوب يقردنيان مع عدد من نواب ورؤساء بلديات المتن الشمالي في وقفة تضامنية مع الصيادين في ميناء الدورة حيث تجمع حشد كبير منهم ليطلق النقيب حنا الشواح صرخةً طالب فيها المعنيين بمتابعة وتحقيق مطالب اساسية ثلاث :

اولاً ، الاسراع في اعمال صيانة وتحديث وتزفيت مرفأ الصيادين

ثانياً، التوقف عن تضليل الرأي العام بما خص تلوث السمك في البحر اللبناني

ثالثاً، تأمين الضمان الصحي للصيادين اسوة بمهن اخرى،

من ناحيته شدد النائب معلوف خلال الوقفة على ضرورة التنبه من اطلاق تصاريح وشائعات واتباع سياسة التعميم حول النوعية السيئة للسمك البلدي دون الاستناد الى فحوصات مخبرية دقيقة كون هذه الطريقة بالطعاطي تضر بلقمة عيش آلاف المواطنين الذين يعتاشون من خيرات البحر علماً ان هذه الشائعات هي اصلاً غير دقيقة.