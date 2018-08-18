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عرس جماعي في بعلبك

18
AUGUST
2018
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وطنية - نظمت نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، العرس الجماعي العشرين في مرجة رأس العين في بعلبك، ل 216 عريسا وعروسا، من ضمن فعاليات شهر التسوق والسياحة، برعاية الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله ممثلا بطالب أمهز، وحضور النائب علي المقداد، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، المدير الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك بلال رعد ورؤساء بلديات ومخاتير.
 
ونقل أمهز تهاني نصرالله "الذي رعى هذا التقليد السنوي ودعمه وأيده واستمر عشرين عاما، لأن مجتمع المقاومة لا يبنى إلا بأسرة صالحة ترفد المقاومة بشباب عاملين لنهضة هذه الأمة ونصرها ورفع رايتها خفاقة عالية. ونتطلع الى انتصارات مقبلة يتجسد فيها الإيمان والقوة والعنفوان والقدرة على الوقوف بوجه أي مؤامرة تستهدف وطننا وأمتنا. وندعو لشبابنا المؤمن أن يكون اختيارهم للزواج من الأخوات المؤمنات الصالحات، وهن كذلك".
 
وهنأ عثمان المحتفلين، ودعا المسؤولين إلى "تحمل مسؤولياتهم ومعالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد من كهرباء ومياه وتلوث وبطالة ودين عام".
 
وشكر رئيس النقابة محمد حسن كنعان كل من "أسهم في إنجاح العرس من مصارف ومدارس ومؤسسات تجارية وجمعيات أهلية ونقابات". وشدد على "أهمية الزواج لبناء أسرة صالحة قائمة على التفاهم والمودة والمحبة والتراحم والثقة المتبادلة". 
وطنية
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