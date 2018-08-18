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احذروا ... هكذا سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة

18
AUGUST
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ "طقساً صيفياً يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يتخلله نشاط بالرياح الغربية المحمّلة برطوبة وبخار المتوسط ما يساهم بتشكل الضباب على السلسلة الغربية بينما يكون حاراً وجافاً في الداخل".
 
وأضاف: "من المنتظر ان تعاود درجات الحرارة ارتفاعها مطلع الأسبوع المقبل بخاصة في البقاع ودمشق في الوقت الذي ستشهد فيه عدة بلدان غريقاً جراء السيول والفيضانات المرتقب حدوثها، وذلك بين ايطاليا وشمال اليونان وشمال افريقيا وحوض البحر الأسود، لكن الوضع الذي سيكون متأزّماً فهو في اليابان التي بدأت تطلق صيحات وتحذيرات من اعصار Soulik المتوقع ان يصل الى الدرجة الرابعة كما يُشار اليه في الرادار المرفق مع النشرة.
 
هذا وقد شهدت روما ومناطق عدة في ايطاليا يوم امس تساقطاً غزيراً للبرد فتشكلت السيول البردية ما اعاق السياحة في العاصمة الإيطالية.
 
طقس يوم الأحد مشمس وحار ورطب.
 
الحرارة على الساحل: 31/32 نهاراً و 27 ليلاً
 
على الجبال 1200 متر: 29/2
 
في البقاع: 33/35 نهاراً و 22 ليلاً
 
الرياح غربية سرعتها 25 كلم في الساعة تنشط احياناً لتصل الى 40 كلم في الساعة
 
الضغط الجوّي: 1006hpa.
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