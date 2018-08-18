بالفيديو..في لبنان: عملية سرقة بطلتها سيدة !

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رادار سكوب - عملية سرقة وثّقتها احدى كاميرات المراقبة، بطلتها سيدة مُحترفة وضحيتها سيدة أخرى طنّت أنها بأمان إلا أن ظنها لم يكن في مكانه، فقد وقعت ضحية سرقة في وضح النهار.

ووفقا للتفاصيل التي حصل عليها موقع رادار سكوب المستقاة ميدانيا ومتقاطعة مع جهات واطراف عدة، تبين ان السيدة دخلت ظهر اليوم الجمعة الى احد محلات الالبسة في منطقة الدكوانة، شارع سلاف. وضعت السيدة حقيبتها على طاولة داخل المحل لتتوجه بعدها الى المكان المخصص لعرض الثياب لتختار ما يناسب ذوقها.

ما حصل قد يكون بديهي لكن ماذا لو كنت موضع مراقبة ورصد؟ ففي هذه الاثناء كانت احدى السيدات تراقب الزبونة وترصد تحركاتها الى ان تمكنت من الاقتراب من "الهدف" واضعة منديل بيدها لاخفاء الحقيبة.. تعمل على تأمين طريقها ثم تسحب الحقيبة كأنها لها وقد نسيتها هناك.

لم تنته الحكاية هنا، اذ سارعت السارقة الى الطابق الثاني من المحال حيث اقدمت على شراء ثياب لعاملة المنزل ثم دفع ثمنها ومغادرة المكان وكأن شيئا لم يكن.