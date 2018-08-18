عناوين الصحف ليوم السبت 18 آب 2018

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الاخبار

برّي للحريري: لن نقبل بحرق الوقت

الجمهورية

التأليف يغيب في العُطلة والأسفار... و«القوات»: شروط باسيل تعجيزية

البناء

بري: لن نسمح بالمماطلة في تشكيل الحكومة... والناشف: كيف تكون الحكومة بدون القوميين؟

اللواء

«عدّاد الوقت» يستفز برّي.. و«الفتور الرئاسي» ينتظر عطلة الأضحى

المستقبل

«التهدئة» تحت الاختبار: شهيدان و270 مصاباً في غزة

الديار

قرار المحكمة الدولية والعلاقات مع سوريا وحصة التيار والرئيس 11 وزيراً

ستؤدّي الى عدم تأليف الحكومة والبلاد ذاهبة نحو ازمة كبيرة

L'Orient-Le Jour

Qui s’entête à protéger les contrevenants ?

Daily Star

Hariri assassination verdict likely in 2019