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أسرار الصحف ليوم السبت 18 آب 2018

18
AUGUST
2018
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البناء

كواليس
توقف كتاب الصحافة «الإسرائيلية» أمام التراجع في التأثير السعودي على القرار الفلسطيني من بوابة نوعية التصريحات العلنية الحادّة التي خرج بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضدّ ما عُرف بـ «صفقة القرن» بالإسم، معلناً الحرب عليها وهي المفترض أنها مشروع أميركي سعودي «إسرائيلي» بعدما كان يكتفي بالكلام العام عن شروط التسوية التي يقبلها الفلسطينيون وضرورة تضمّنها ملفات كالقدس وعودة اللاجئين.


اللواء

همس
ينتظر مسؤول رفيع معلومات دبلوماسية من عاصمة كبرى، لمعرفة المسار السياسي اللبناني، وموقعه في التحولات الجارية

غمز
قال أحد الوزراء في مجلس خاص ان احداث السنوات الماضية تجاوزت خطابات انقسام عام 2005

لغز
بات بحكم المؤكد أن «الوزير السوبر» سيمارس مهامه من مقر رسمي، بدءاً من الشهر المقبل.


المستقبل

يقال
إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن حول الخطة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لا تزال مستمرة في ضوء انتظار القيادة الروسية الجواب الأميركي النهائي حيال هذه الخطة.

 

الجمهورية

علّق أحد النواب القريبين من حزب بارز على ما يجري حالياً بالقول: "دايماً بدنا حدا يلقطنا من دينتنا".

تتكثّف لقاءات قيادات معارضة لتيار بارز مع «مفاتيح سياسية» بهدف توسيع دائرة الحراك باتجاه تنظيم الصفوف.

قال قيادي في تيار بارز إن لبنان سيشهد المصير التركي المالي ذاته إذا شُكِّلت حكومة تتحدّى الولايات المتحدة الأميركية.

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