السيد نصرالله يطل في ذكرى الانتصار على الارهاب

A + A -

يستكمل السيد نصرالله يوم غدٍ مواضيع خطابه الأخير في ذكرى انتصار تموز في كلمة له في ذكرى الانتصار الثاني على الإرهاب وذلك في احتفال يقيمه حزب الله في البقاع. ومن المتوقع بحسب مصادر «البناء» أن يضخ السيد نصرالله جرعة إضافية في الملف الحكومي رداً على منطق الحريري و14 آذار. وربما يتناول المحكمة الدولية بشكل موجز جداً في حال تبلورت لديه معطيات جديدة، كما سيعلن أن الحزب سيولي البقاع خصوصية كحالة محتضنة للمقاومة ولها أولوية في الموضوع الإنمائي على صعيد المجلس النيابي والحكومة. ويتطرّق الى التطورات في سورية لا سيما توقيت الانطلاقة الفعلية لمعركة إدلب ونتائجها على مسار الحل السياسي وعودة النازحين.