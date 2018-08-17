بري في عيد تأسيس كشافة الرسالة الاسلامية: لن نقبل باستمرار حرق الوقت وتأجيل تشكيل الحكومة وما يجري تغييب للدولة وادوارها

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قال رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري "اننا لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل، وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة".

ودعا الى "لملمة الوضع والواقع المتشظي والمسارعة الى تعويض الوقت الضائع بالسرعة القصوى." ، وقال: "ان ما يجري هو ترك البلد هكذا دون مسؤولية وخدمات وتغييب للدولة وادوارها وترك ما تبقى من اقتصاد وطني له فرصة الانهيار فقط ".

جاءت مواقف الرئيس بري خلال الكلمة التي القاها في احتفال العيد ال 41 لتأسيس كشافة الرسالة الاسلامية الذي اقيم مساء اليوم، في قصر الاونيسكو، بحضور عقيلته السيدة رنده بري وممثل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الوزير جمال الجراح، والوزراء: نقولا تويني، علي حسن خليل، غازي زعيتر، وعناية عزالدين.والنواب السادة : عبد الرحيم مراد ، بلال عبدالله ، عدنان طرابلسي، ايوب حميد، قاسم هاشم، محمد نصرالله ، ومحمد خواجة . ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، نجل الامام الصدر السيد صدر الدين الصدر وابنته السيدة مليحة الصدر وقيادات حركة "أمل" وعدد كبير من رؤساء الكشافة في لبنان، وعدد من رجال الدين والعلماء وعدد من المسؤولين في الهيئات الثقافية والتربوية والصحية.

بداية اي من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني اللبناني ونشيد كشافة الرسالة الاسلامية.

وعزفت الفرقة الموسيقية لكشافة الرسالة بقيادة المايسترو اندريه الحاج عددا من المقطوعات الموسيقية لاناشيد من وحي المناسبة.

بري

ثم القى الرئيس بري الكلمة الآتية: "لأنهم ورود صباحاتنا، زهراتنا ،أشبالنا، فلذات أكبادنا التي تمشي على الارض.

لأنهم يومنا وغدنا ، طير الفينيق الذي ينبعث من رماد محارقنا، الجواب على أسئلتنا الحائرة، التفسير لحقيقة احلامنا والتي كنا نحتمي منها بالتعاويذ الحميمة والأحجيات.

لأنهم صحوتنا الى الحقيقة، المطر الذي يتدفق فوق يابس ترابنا، الوضوح في هذا الربيع ثم هذا الصيف الغامض في هذا الوطن المعلق على صليب الانتظار لعل حكومة تتشكل فتنزله عن صليبه وتضمد جراحاته.

لأنهم الوقت القادم، وقد تعلموا الصدق في مدرسة الكشافة ورسالة الصدر من مدرسة الحياة وفيها: التعايش، المشاركة، الحرية، لبنان الواحد، الوحدة الوطنية، إنماء روح المواطنية الصحيحة، تعمير بل تجديد بناء البنيان الاجتماعي الوطني بما يكفل لنا وحدة وطنية حقيقية لا رياء فيها ولا زيف.

لأنهم تعلموا في مدرسة الرسالة ان الوطن ليس مجرد ارض محدده وحسب تلتقي عليها طوائف ضمن مناطق متعايشة سلميا في نوع من الحذر والتحاسد والتمويه، بل قبل كل شيء مناخ استقرار وطمأنينة وثقة في حياة حقيقية، حرية مسؤولة، طموح على بساط العدالة الاجتماعية في إطار من تكافؤ الفرص للجميع وفي احترام حضاري للكرامة الانسانية.

لأنهم اخوة مرشد النحاس، وطليعة المقاومين والسباقين اليها محمد سعد وخليل جرادي ونعمة هاشم واخوة بلال وهشام فحص واحمد وحسن قصير، والاوفياء كوادرنا الشهداء محمد وعباس وهبي، وسام مونس، معين سرور، محمد امين الحاج وغيرهم، ولانهم لملموا جراحات قانا، المنصوري، النبطية، صريفا ، وسجد وكل مكان وكانوا طلائع التحرير ن لعلهم اليوم لا يصابون بعدوى فقدان المناعة والقيل والقال ولا تتجاذبهم مراكز القوى المصابة بامراض الفئوية والانانية والجهوية ويتواصلون مع تاريخهم حفظة أمل وخط دفاعها الأساس ??

في عيدكم اليوم ايها الكشافة وعيد النصر على اسرائيل في تموز 2006 بتضحيات المقاومين البواسل والمجاهدين وعيد النصر على الارهاب مع الاخوة السوريين والجيش اللبناني والمقاومة وعيد انتقال السيدة العذراء وعلى مقربة من عيد الاضحى المبارك احمل لكم ولكل اللبنانيين والعرب والمسلمين تحية القلب خاصة بعد الذي سمعت رافع الجبين والهامة والقامة مزهوا بكم .

بداية انقل لكم تحية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، شاكرا دولة الرئيس الحريري ايضا لتمثله. وشاكرا جميع الحضور من دون استثناء وعائلة الامام اولهم. وبمناسبة مرور اربعون عاما لتغييب الامام الصدر ورفيقيه فضيلة الاخ الشيخ محمد يعقوب والصحافي الاستاذ عباس بدر الدين، ارحب بإطلاق أبنائكم الكشافة أوبريت "إمام الحق والانسان" المايسترو الفنان اندريه الحاج الذي قاد ( الأوركسترا ) الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية لتخليد عدد من عمالقة الشرق.

ولأن كشافة الرسالة الاسلامية طليعة المؤسسة الام أمل حركة اللبناني نحو الأفضل، احمل اليها في عيدها التأكيد بان لا أدعها تقع ضحية الثقافات الموروثة التي كادت لولا التربية الصدرية للكشافة وللحركة ان تأخذ بيد لبنان الى الهاوية خلال الحرب الفتنة وتتركه ضعيفا ومكشوفا امام اسرائيل واحتلالها، ثم انها كادت لولا انتباههم ان تجعله في مرحلة ثانية مكشوفا امام الارهاب.

انني باسم الكشافة الذين تميزوا بالمواطنية الصادقة اقول لابنائها كلاما على مسمع الوطن، أوله اننا لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل، وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة.

ان ما يجري في الواقع هو ترك البلد هكذا دون مسؤولية وخدمات أو توليد فرص للعمل، وتغييب الدولة وأدوارها وترك ما تبقى من اقتصاد وطني له فرصة الانهيار فقط.

انني ادعو بالسرعة القصوى الى لملمة الوضع والواقع المتشظي والمسارعة الى تعويض الوقت الضائع ، واتخاذ الإجراءات البيئية العاجلة وردع ردم مجرى الليطاني بالمجارير والقاذورات، ولم ملف النفايات وبناء القدرات الوطنية لطي ملف الكهرباء .

انه لا بد من إطلاق ورشة وطنية عاجلة لتعويض غياب مؤسسات القطاع العام ومؤسسات الرأي العام عن أدوارها وعدم تمكنها من القيام بواجباتها

أيها الأبناء الأعزاء

انني اقدم التهنئة للمؤسسات البحثية في كشافة الرسالة التي تمكنت من تحديد أسباب العجز الوطني عن المبادرة وعزت الأسباب الى أمرين :

اولهما : غياب ثقافة المصطلح حيث لا يعرف الكثيرون مثلا معنى نظام برلماني ديموقراطي، ولا يريدون ان يعرفوا ان الديموقراطية يجب ان تكون نهج حياة وليس مجرد عملية.

ثانيهما: عدم وجود رأي عام الكشافة برأيي هي احدى المؤسسات النادرة التي يمكن ان توجد هذا الرأي العام.

ان الكشافة تستطيع ومن اجل المجتمع والانسان ان تلعب دورا تربويا هاما الى جانب الأهل والمدرسة كثالث لتنفيذ الاستراتيجية الضرورية لبناء الفرد والمجتمع انني من خلال اطلاعي على المناهج الكشفية التي انجزت وجرى تدريب كوادرنا على ادائها وتحاكي مراحل عمرية متنوعة، ارى ان اعتمادها يصب في مصلحة اجيالنا ويعوضها الكثير مما يفوتها.

ان كشافة الرسالة الاسلامية ومن اجل المجتمع والانسان يجب ان تكسب الوقت لتحقيق التدريب على التعاون والانضباط والخدمة العامة والاعتماد على النفس، والعمل لصهر الكشافة في تربية وطنية جامعة.

أيها الأعزاء،

ان الاستحقاقات التي مررنا بها وآخرها الانتخابات التشريعية تستدعي استنهاض مشروعنا الأيديولوجي ، الذي يعتمد نهج الامام الصدر وكنزه الكبير من المخزون المعارفي في مختلف العناوين وخصوصا التنظيم والدولة والإسلام الصدري، وتفسير الكثير من الآيات، وقد برزت ادبيات الامام كونها تمثل تحديا للموروث الثقافي الذي قيد طاقات المجتمع.

أيها الاخوة،

لأن علاقتنا بنيت على المكاشفة و المصارحة فإنني بصفتي قائدا عاما لهذه الجمعية أصارحكم بأن مختلف التقارير عن نتائج الانتخابات امر جعلني افتقد ادوار جمعية الرسالة السابقة المميزة وجمهورها العريض الذي ظن انها تخلت عنه لأنه اعتقدانها تخلت عن حضورها وأدوارها وبعض التزاماتها.

ان تاريخ الجمعية وعديدها وامكانياتها ومركزها وتنوع مهامها كان يجب ان يترك بصمة مميزة اكثر في صناديق الانتخابات .

لذلك فانني ادعوكم الى اعلان حالة طوارئ تنظيمية وإعادة ترتيب بيتكم الكشفي بتقديم الاقتراحات اللازمة لإطلاق دينامية تنظيمية عبر بناء وحفظ هيكل الجمعية وابعادها عن التجاذبات والحفاظ عليها مميزة بإعتبارها خط الخط واعدكم باعتماده في مؤتمركم العام هذا كمنهج والذي سيعقد في مهلة اقصاها آخر تشرين الاول المقبل .

اني أوصيكم وأنتم قوة المقاومة عندما تستدعي الارض ابناءها وإنتم عناصر الاغاثة والإسعاف والدفاع المدني ساعة الشدة - أوصيكم - في زمن السلم الأهلي ان تكون احدى مهماتكم الى جانب مهامكم الكشفية حراسا للبيئة وان تشددوا تجاه الحفاظ على منابع ومساقط ومجاري المياه وخصوصا مجرى وحوض الليطاني وان تمنعوا اي عدوان داخلي على النهر كما حرستم على ضفتيه منذ اجيال ومنعتم العدو الاسرائيلي من سرقته وممارسة أطماعه، وامنعوا من يلوث حياتنا ومياهنا ومزروعاتنا بكل الوسائل .

واوجه أيها الأبناء الأعزاء عنايتكم بأن تبقوا عيونكم مفتوحة على محاولات إسرائيل التعدي على حدودنا السيادية البرية والتجاوز على العلامات الحدودية الفارقة المتضمنة لخرائط الانتدابين الفرنسي والإنكليزي.

كما ان من مسؤوليتكم انشاء فوج كشفي بحري ليساهم الى جانب الجيش اللبناني في حماية ثروة لبنان البحرية والتصدي لسرقة اسرائيل لثروتنا من نفط غاز.

ان من مهامكم رفع القدرة على انتاج المعرفة ونشر وعي على مساحة كل المواطنين حول الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعصف ببلدنا والأبعاد الاجتماعية للقضايا المختلفة خصوصا أزمة الكهرباء التي اكلت ثروة لبنان ولم تشبع بعد فإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها امر من مسؤوليات الدولة وإدارتها وكذلك جباية الرسوم المتأتية عنها ولا تقع على عاتق المواطن صيانة الشبكات خصوصا خطوط النقل ونحن في هذا المجال نريد حلولا جذرية لا تعتمد تطويف أو مذهبة توزيع الطاقة ولا تعتمد على البواخر المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو الإبقاء على أفخاخ المولدات، اننا نسأل جنوبا على سبيل المثال لماذا تمر الماء على عطشان في الجنوب مثلا نصف انتاج معمل الزهراني الآن يكفي الجنوب 24على 24 ويعطي قسما كبيرا من البقاع والباقي يوزع على كل لبنان فلماذا هذا الاصرار على حرمان اكثر للمحرومين في البقاع في عكار في الجنوب في الجرود ؟

وعلى صعيد المهام كذلك فانني ادعوكم للاستفادة من الوقت في مساحة الوقت المخصص للأندية الصيفية النهارية والعمل لاعتماد برامج تسهم في محو الأمية المعلوماتية.

ان الوقت قد حان أيها الأعزاء لدمج فرق الجوالة المختصة في إعداد الشباب لدمجهم في الحياة العامة.

اننا في قيادة الحركة على أتم الاستعداد لدعم إيلاء موضوع التدريب عناية خاصة وتطوير مراكز وقدرات القادة ومعارفهم ورفع أعداد المتدربين استنادا الى الاستراتيجيات الجاري تنفيذها .

أيها الأعزاء،

انني اقدم لكم التهاني على التطورات الهامة التي شهدتها مؤسستنا وما شاهدناه اليوم خاصة في عالم الموسيقى، وصولا الى بناء المعهد الموسيقي الذي يتولى تدريب الفرقة الموسيقية المركزية والتي جرى تطويرها عدة وعديدا ووصلت الى نحو مئة عازف ومتابعتكم انشاء المعاهد الموسيقية في المفوضيات والتي بدورها يجب ان تلتزم تدريب الفرق الموسيقية في المناطق، وكذلك مواصلة إنجاز ( برامج النوته ) وإنجاز تأسيس الجمعية اللبنانية للموسيقى والفنون.

ان من دواعي سروري ان ارحب بانتشاركم على مساحات جالياتنا في افريقيا واوروبا وقيادة الحركة عبر اقليم الخارج ستعمل على ربط هذه الافواج بالجمعية الام.

أيها الأعزاء،

لن اثقل عليكم اليوم بحديث السياسة من قمة هلسنكي الى كل الوقائع المتصلة بما يجري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا العربي والخليج، والتماس بين الجوار الاسلامي مع العالم العربي والتوقعات من قمة واشنطن المقبلة واكتفي بالقول ان ما طرحناه باسم حركة أمل من دعوة الى حلول سياسية لأغلب القضايا القطرية العربية سيما مع الشقيقة سوريا واليمن وطبعا مع الجوار الاسلامي خاصة مع الجمهورية الاسلامية في ايران وتمسكنا بخيار السلام العادل والشامل لازمة الشرق الأوسط على قاعدة تحقيق الأماني المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الاسرائيلي غير المشروط من الاراضي العربية وخصوصاً اللبناني ، هو ما يحفظ السلم والامن الى جانب تعزيز ميزة الإقليميين والدوليين، كما ان تحقيق شرطي العدالة والمشاركة الكاملة داخل الوطن هو ما يحفظ استقرار لبنان الأمني والنقدي ويؤسس لازدهار الانسان في لبنان.

عشتم عاشت كشافة الرسالة الاسلامية عاش لبنان.

وفي الختام، قدم فولار الجمعية ودرع تكريمية للرئيس بري.