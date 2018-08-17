بالفيديو: حراك على اعلى المستويات في ملف قروض الاسكان يوحي وكأن الامور ايجابية فماذا يقول المعنيون ؟

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ايجابيات تلوح في فلك الاسكان، فالمعلومات المتقاطعة والحراك المستمر ينذران بامكانية الخروج بجديد ما، يعيد عمل المؤسسة الى حاله.

وبانتظار الحلحلة وعلى وقع المساعي المستمرة على اكثر من جهة وعبر اكثر من مسؤول بدءا من رأس الهرم ، تتجه الانظار الى اقتراحات القوانين المقدمة للمعالجة.



وفي الحديث عن الجمع بين القوانين تفيد مصادر مواكبة لل otv ان الصيغة الاقرب لدى المؤسسة العامة للإسكان تكمن في دمج اقتراحي المستقبل ولبنان القوي حيث يؤخذ من اقتراح لبنان القوي البند المتعلق باسكان العسكريين.



الى ذلك تفيد معلومات ال otv ان بعض الاعتراضات القانونية ارتفعت في وجه البند الاول من اقتراح المستقبل، المتعلق بالفائدة، غير ان اعلى المرجعيات تدحض نظريات المناكفين، مؤكدة الا اشكالية تذكر حول تولي الدولة دعم فوائد القروض لغاية حد اقصى يبلغ 5% من مقدار هذه الفوائد .

على 3 اقتراحات اذا رست اذا البورصة ، ليبقى الاهم السير باتجاه التشريع الذي ينتظر رأيا قانونيا حاسما .



في الوقت المستقطع تتابع المؤسسة العامة للاسكان عملها وتضع اللمسات الاخيرة على بعض الملفات المتبقية في حوزتها ، فهل تحمل الاشهر المتبقية من العام الحالي فرجا ؟ ام ان العام المقبل سيشهد على استمرار المأساة في اكثر من ستين قطاعاً على ما يؤكد لحود؟