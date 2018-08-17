living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: حراك على اعلى المستويات في ملف قروض الاسكان يوحي وكأن الامور ايجابية فماذا يقول المعنيون ؟

17
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ايجابيات تلوح في فلك الاسكان، فالمعلومات المتقاطعة والحراك المستمر ينذران بامكانية الخروج بجديد ما، يعيد عمل المؤسسة الى حاله.
وبانتظار الحلحلة وعلى وقع المساعي المستمرة على اكثر من جهة وعبر اكثر من مسؤول بدءا من رأس الهرم ، تتجه الانظار الى اقتراحات القوانين المقدمة للمعالجة.


وفي الحديث عن الجمع بين القوانين تفيد مصادر مواكبة لل otv ان الصيغة الاقرب لدى المؤسسة العامة للإسكان تكمن في دمج اقتراحي المستقبل ولبنان القوي حيث يؤخذ من اقتراح لبنان القوي البند المتعلق باسكان العسكريين.


الى ذلك تفيد معلومات ال otv ان بعض الاعتراضات القانونية ارتفعت في وجه البند الاول من اقتراح المستقبل، المتعلق بالفائدة، غير ان اعلى المرجعيات تدحض نظريات المناكفين، مؤكدة الا اشكالية تذكر حول تولي الدولة دعم فوائد القروض لغاية حد اقصى يبلغ 5% من مقدار هذه الفوائد .
على 3 اقتراحات اذا رست اذا البورصة ، ليبقى الاهم السير باتجاه التشريع الذي ينتظر رأيا قانونيا حاسما .

في الوقت المستقطع تتابع المؤسسة العامة للاسكان عملها وتضع اللمسات الاخيرة على بعض الملفات المتبقية في حوزتها ، فهل تحمل الاشهر المتبقية من العام الحالي فرجا ؟ ام ان العام المقبل سيشهد على استمرار المأساة في اكثر من ستين قطاعاً على ما يؤكد لحود؟

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout