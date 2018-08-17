زيارة ميدانية إلى مخيم يونين للنازحين ‎

A + A -

بعد ظهر اليوم قام وفد من اللجنه الأهلية لعودة النازحين في محافظة بعلبك-الهرمل بزيارة مخيم يونين ضم عضو اللجنه المركزية للعودة حسين الحاج حسن برفقة اعضاء اللجنه الاهليه الساده علي قاسم العرب عضو بلدية شعت والاستاذ محمد صوان مدير مدرسة يونين والاستاذ سعد صوان والناشط في التيار الوطني الحر حسين زغيب من يونين والسيد حسن عاصي من رسم الحدث وتم التداول في العوده الآمنة الى سوريا ، حيث رحب النازحون بالمبادرة التي اطلقها وزير الخارجية اللبنانية المهندس جبران باسيل وابدوا استعدادهم للعودة الى بلدهم سوريا وقام الوفد بتبديد هواجسهم وطمانتهم ومساعدتهم للعودة إلى الوطن .