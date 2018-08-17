جمعية الأهل لدعم التوحد في زيارة شكر لقائد الجيش

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قام وفد من أعضاء الهيئة الادارية لجمعية الأهل لدعم التوحد(AAA) ، بزيارة شكر لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وقدّمت له رئيسة الجمعية السيدة غادة الحايك مخول درعا تقديريا للمبادرة الفريدة والاستثنائية، الأولى في لبنان والعالم، باستقبال الأولاد المصابين بالتوحد وعائلاتهم في القاعدة الجوية في مطار بيروت ورفع علم الجمعية على متن طائرة مروحية عسكرية من بيروت الى جبيل، للتوعية عن التوحد، هذا الإضطراب الذي لا دواء له، والذي أصبحت نسبته عالية جدا فيصيب واحدًا من 59 طفلاً. كما أعلنت الجمعية أنها بصدد تأسيس مركز للأشخاص المصابين بالتوحد.



كذلك شكروا السيدة دولّلي عون رحّال على اهتمامها وتعاونها. وضمّ الوفد، الى السيدة مخول، السيدات: فيوليت خيرالله الصفدي، ماريا أبي نصر، كوليت مسعد وكارلا الراسي.