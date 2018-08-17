جريصاتي بعد لقاء اصحاب المولدات: لا يمكن لاحد ان يهدد بقطع الكهرباء عن الشعب اللبناني

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اكد وزيرالعدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي بعد لقائه وفدا من تجمع اصحاب المولدات الكهربائية في وزارة العدل، انه لا يمكن لاحد ان يهدد بقطع الكهرباء عن الشعب اللبناني، وتم التوافق على امرين اساسين ان القرار 1/10 الصادر عن وزارة الاقتصاد من تركيب عدادات هو قرار نافذ.



اضاف جريصاتي "هناك قرارات ادارية ووزارية نافذة وملزمة، رغم وجود دعاوى قضائية".



بدوره المتحد بإسم المولدات اكد النظر بإيجابية لمسعى جريصاتي بإصدار تعريفات عادلة، وهذا المسعى له فرصة كبيرة للوصول الى الحل عبر وضع تسعيرة عادلة.