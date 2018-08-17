الراعي التقى ابراهيم: لآلية عملية لتأمين عودة النازحين سريعاً

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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في زيارة تخللها عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة الى ايجاز عما يقوم به جهاز الأمن العام من مهمات ومبادرات في موضوعي ضبط الحدود اللبنانية السورية ومسألة النازحين السوريين.





وكان توافق على اهمية وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تضرب لبنان والتي باتت تشكل تهديدا واقعيا للمواطنين فيه على كل المستويات. كذلك كان تشديد على وضع آلية عملية تطبق بشكل سريع لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم ليعيشوا بكرامة في ارضهم ووطنهم الأصيل وللتخفيف من ثقل العبء الذي يرزح تحته لبنان نتيجة تداعيات هذا النزوح.





وبالمناسبة، أثنى غبطته على عمل اللواء ابراهيم متمنيا له التوفيق في كل المهمات الوطنية التي تسند اليه ، كما نوه غبطته بعمل الجهاز بكل مكوناته نظرا للجهود التي يبذلها في الحفاظ على استقرار وامن البلد.