رئيس الجمهورية: لتعاون الوزارات المعنية في تطبيق القرار المتخذ وتجاوب اصحاب المولدات

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان قرار وزارة الاقتصاد والتجارة تركيب عدادات للمشتركين بالمولدات الخاصة لتأمين التيار الكهربائي، يجب ان يطبق في موعده ابتداء من الاول من تشرين الاول المقبل لانه تدبير عادل لجميع الاطراف المعنيين به، وذلك في انتظار انجاز الحلول الجذرية التي تضع حدا لازمة الكهرباء .

موقف الرئيس عون نقله عنه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية الدكتور فادي عسلي . وقد اطلع الوزير خوري الرئيس عون على القرار المتخذ في شأن تركيب عدادات للمولدات الكهربائية ونتائج الاتصالات الجارية مع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذا التدبير .

وبعد اللقاء، اوضح الوزير خوري ان الرئيس عون شدد على اهمية تطبيق هذا القرار في الوقت المحدد له " انطلاقا من دعوته الدائمة الى تطبيق القوانين وضرورة سهر الادارات المختصة على تنفيذها . "

واضاف : "شدد فخامة الرئيس على اهمية تعاون الوزارات المعنية ولاسيما وزارتي الطاقة والمياه والداخلية في تطبيق القرار المتخذ، مشددا على ضرورة تجاوب اصحاب المولدات حفاظا على مصلحة المواطنين لاسيما وان الاجراء عادل ويحفظ حقوق الجميع ،كما ان ما يقدمونه هو خدمة عامة لا يمكن ان تتوقف لاي سبب كان".

المطران نيفون صيقلي

الى ذلك، استقبل الرئيس عون المعتمد البطريركي للروم الارثوذكس في روسيا المطران نيفون صيقلي الذي نقل اليه تحيات بطريرك موسكو وكل الروسيا البطريرك كيريل، وعرض معه اوضاع الجالية اللبنانية في روسيا.

امين عام "التنظيم"

واستقبل الرئيس عون الامين العام لحركة "التنظيم" السيد عباد زوين على رأس وفد من الحركة وعرض معه الاوضاع العامة. وقد سلم الوفد رئيس الجمهورية دعوة للمشاركة في الاحتفال بمرور خمسين سنة عل تأسيس "التنظيم" ولمناسبة "يوم الشهيد" حيث سيقام قداس في 25 آب الجاري في طبريه (كسروان) احياء لذكرى كل الشهداء ولا سيما شهداء الجيش.

وفد اتحاد كرة السلة

في الشأن الرياضي، استقبل رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة السيد اكرم حلبي مع وفد من اعضاء الاتحاد ومنتخب لبنان للناشئين (دون 16 عاما) الذين فازوا ببطولة غرب آسيا التي اجريت في مدينة غورغان في الجمهورية الاسلامية الايرانية وفاز فيها المنتخب اللبناني على المنتخب الايراني.

في مستهل اللقاء، القى السيد حلبي كلمة قال فيها: "يشرفنا فخامة الرئيس ان نأتي اليكم اليوم، كالعادة التي درجنا عليها للمشورة والرعاية، فأنتم اب الجمهورية وأب الجميع، لأن وضع كرة السلة اللبنانية في خطر، وقد وصلنا الى مرحلة بتنا فيها كداخل نفق مظلم. الّا ان هؤلاء الشباب الحاضرين هنا حققوا انتصارا باهرا في ايران وانجازا بفوزهم ببطولة غرب آسيا بعدما انتصروا على فرق عدة. وهذا امر يحصل للمرة الاولى."

وقال: "لقد اتينا اليوم لنضع هذا الانتصار الذي حققه هؤلاء الشباب، املنا للمستقبل، بين ايديكم، شاكرين لكم استقبالنا ورعايتكم الدائمة لنا."

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومهنئا الفريق "الذي رفع اسم لبنان عاليا"، وقال: "نحن نتطلع اليكم بفخر، وكنا قد بدأنا، منذ زمن، النضال من اجل تنشئة الشبيبة بشكل يجعل الاجيال تكمّل بعضها البعض، بروحية العطاء والبذل والإقدام في سبيل تحقيق الاهداف والنجاح.

" اضاف: "انتم جيل المستقبل، ونتطلع الى كل فرد منكم كي ينجح في هذه الرياضة العالمية. وانا كنت من بين مشجعيكم، ومن العاملين لرفع مستوى هذه الرياضة في سبيل ان نحقق انجازات كبرى ونصل الى وقت نتمّكن فيه من تحقيق انتصارات من دون الحاجة الى مؤازرة لاعبين اجانب."

واكد رئيس الجمهورية العمل من اجل حل المشاكل التي اعترضت مسيرة الاتحاد، مشددا على العمل لتعزيز الروح الرياضية وتعميمها بين الشبيبة.

وبعد ذلك، سلم قائد المنتخب رئيس الجمهورية كأس البطولة.