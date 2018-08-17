في لبنان.. يستحصل على صور فتيات عاريات ثم يبتزهن ماليًا وجنسيًا

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنّه "بتاريخ 14/8/2018 ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، ضد المدعى عليه مجهول مستخدم الحساب الالكتروني mouhamad_l_amir ، بجرم تهديد وابتزاز وقدح وذم وتعرّض للآداب العامة.

من خلال استماع إفادة المدّعية، أفادت بأنها تستخدم حسابا الكترونيا على موقع instagram وقد تعرفت على مستخدم الحساب mouhamad_l_amir وتحدثا بأمور خاصة، بحيث قام الأخير بالتقاط صور عن هذه المحادثات وهددها بنشرها في حال لم تستجب لطلباته، بخاصة البقاء على تواصل معه والتعري أمام الكاميرا وإرسال صورها وهي عارية، ولمّا انصاعت المدعية لطلباته وأرسلت صورها وهي عارية، بدأ بإبتزازها وتهديدها بنشر الصور في حال لم ترسل له مبلغ مالي وقدره خمسماية دولار أميركي /500$/ عندها رفضت ذلك، فطلب منها ملاقاتها لإقامة علاقة جنسية معه، وذلك بتمام الساعة العشرين من تاريخ 14/8/2018 في محلة طرابلس بجانب حديقة الملك فهد، وإلا سوف يقوم بنشر الصور والبيانات العائدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالوقت والتاريخ المذكورين أعلاه، رافقت قوة من المكتب المذكور المدعية الى المكان المحدّد من قِبَل المدّعى عليه، ومن خلال عمليات الرصد، تمكنت من توقيفه، وتبين أنه يدعى:

- ع. س. (مواليد عام 1992، لبناني) وهو من أصحاب السوابق وموقوف سابقاً بالجرم ذاته.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأضاف انه يستخدم الحساب الالكتروني mouhamad_l_amir على موقع instagram ويقوم من خلاله بالتواصل مع فتيات ويستدرجهن للاستحصال على صورهن ومن ثم ابتزازهن بمبالغ مالية وإقامة علاقات جنسية معهن، إضافةً الى الطلب منهن تمكينه من التعرّف على فتيات من أصدقائهن لكي يتمكن من إيقاع بأكبر عدد ممكن من الفتيات كضحايا لإبتزازه.

من خلال الكشف الفني على جهازه الخلوي، تبين وجود عدد كبير من الصور العائدة لأكثر من ثلاثين فتاة، تتراوح أعمارهن بين سن الـ /14/ و الـ /24/

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من اللواتي وقعن ضحية أعمال مماثلة الإتصال بالمكتب المذكور، على الرقم 293293/01، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه به.