أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 آب 2018

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الأخبار: علم وخبر

لمعبر نصيب... نصيبه

نقل زوار بعبدا عن رئيس الجمهورية أن السجال حول العلاقات اللبنانية ـــــ السورية يجب أن لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بمسار تشكيل الحكومة، لأن هذا الملف مرتبط بمجلس الوزراء مجتمعاً، وذلك بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على أساس البيان الوزاري العتيد. أما بشأن فتح معبر نصيب بين الحدود السورية والأردنية وإمكان استفادة المصدّرين اللبنانيين إلى دول الخليج من هذه الرئة الاقتصادية الحيوية، فإن الجانبين اللبناني والسوري سيتفقان في الوقت المناسب على آلية رسمية تناسب البلدين، تماماً كما يجري التنسيق بشأن استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا إلى لبنان، منذ سنوات، وفق التزامات مالية يسددها الجانب اللبناني إلى الحكومة السورية، وهي القاعدة التي تسري أيضاً على تنسيق البلدين في ملف النازحين من خلال قناة رسمية معتمدة، يتولّاها حصراً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.



ضابط فلسطيني غادر بلا رجعة

غادر المسؤول الأمني في سفارة دولة فلسطين العميد إسماعيل شرّوف الأراضي اللبنانية لـ«أسباب أمنية» إلى غير رجعة، من دون أن توضح السفارة الفلسطينية الأسباب لمن راجعوها بشأن التواصل مع الضابط المذكور. وكانت التحقيقات التي أجرتها المحكمة العسكرية في بيروت قد أظهرت أن شرّوف كان قد لعب دور «المرجع الأمني» الذي أبلغ ناشطة افتراضية لبنانية مؤخراً (برّأها القضاء من جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي مؤخرا)، بأن تمضي في تواصلها إلكترونياً معَ ضابط في الجيش الإسرائيلي، من دون الرجوع الى السلطات الأمنية اللبنانية.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لم يصدر عن أيّ طرف من «قوى 14 آذار» أي موقف يستذكر انتصار لبنان بجيشه ومقاومته وأهله، على العدو الصهيوني في حرب تموز 2006، حتى بيان كتلة «المستقبل» خلا من أيّ إشارة إلى ذلك الإنجاز الوطني الكبير، ما دفع أوساطاً سياسية إلى التساؤل عما إذا كانت سياسة النأي بالنفس تشمل أيضاً الصراع العربي- «الإسرائيلي»!؟

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية أممية إنّ المؤشرات التي يحملها كلّ من المبعوثين الخاصين في اليمن وسورية تقول بأنّ فرص نجاح جولة محادثات قادمة ستبدأ في مطلع الشهر القادم صارت كافية للبدء بتوجيه الدعوات للأطراف المعنية بعدما تمّ الحصول على إشارات إيجابية من الدول الكبرى في مجلس الأمن، وخصوصاً تأييد موسكو وواشنطن لعقد الجولتين الخاصتين بسورية واليمن وجدول أعمالهما.



المستقبل: يقال

إن العمليات النوعية الأخيرة التي نفّذها الجيش اللبناني في منطقة البقاع ضمن إطار الخطة الأمنية الهادفة إلى الإطباق على تجّار المخدرات لاقت ارتياحاً كبيراً في صفوف أهالي المنطقة التوّاقين إلى عودتها إلى كنف الدولة.



اللواء: أسرار

همس

قدّم قاض سابق شكوى إلى هيئة التفتيش القضائي ضدّ قاض آخر في منصب الشرف تناوله بالقدح والذمّ والتحقير والتشهير وتشويه السمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية أزمة تعرّض لها صرح تربوي بيروتي عريق. طالباً ملاحقته تأديبياً أمام المجلس التأديبي الخاص بقضاة الشرف ومعاقبته وشطبه عن لائحة الشرف.



غمز

يتّجه رئيس حزب مسيحي لحشر، حليفه الافتراضي، في الزاوية، لجهة إسقاط حججه، الواحدة تلو الأخرى!



لغز

لم يشأ مرجع كبير مفاتحة مسؤول رفيع بأن العلاقة مع بلد مجاور، من شأنها أن تثير جدلاً، لذا بدّ من حسم الموقف منها باكراً!



النهار: أسرار الآلهة



بلا مشاكل

لوحظ أن بلديات في قرى عديدة ركبت قبل سنوات عدادات لمولدات الكهرباء من دون اشكالات....



نموذج سابق

ذكّر رئيس حكومة سابق بتعيين وزراء دروز أمثال نجيب علم الدين، وحسن مشرفية، وسعيد حماده عند الخلاف على تمثيلهم بجنبلاط وارسلان..



تفاهم

توقع ديبلوماسي أوروبي ان يصبح لبنان جزءاً من تفاهم أميركي - روسي على المنطقة برمتها....

الجمهورية: اسرار

رفض

لا يتردّد مرجع بارز في القول صراحة إنّه سيرفض عودة وزير حالي إلى وزارة خدماتية أساسية.

مراوحة

قال نائب في تيار سياسي بارز عن مشاورات التأليف: «ما في شي .. منشّفي».

لعبة

يُردِّد نائب بقاعي في أوساطه أن دولة كبيرة تلعب لعبة غير نظيفة مع لبنان وهذا ما يؤثر على تأليف الحكومة.