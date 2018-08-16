توقيف اشخاص عملوا على تكبيل سيدة سورية وتعنيفها في تكريت عكار

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وطنية - افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار ميشال حلاق ان دورية من مخفر درك بينو عكار تمكنت عصر اليوم من توقيف عدة اشخاص عملوا على تكبيل سيدة سورية وتدعى فاطمة.ج.ك عمرها 34 سنة وتعنيفها في بلدة تكريت (عكار) ومن بين الموقوين زوجها محمد.ر.ح سوري الجنسية 35 سنة، وع. م.ع من بلدة تكريت، ورياض.خ 24 سنة سوري وكوثر.ش و شقيتها سوزان ، الذين كانوا يعملون على انزال فاطمة وهي مكبلة من داخل صندوق سيارة نوع هيونداي لون اسود كانت قد نقلت فيها فاطمة من الجية الى عكار .

وقد تبين ان فاطمة كانت قد غادرت منزلها الى منطقة الجية اثر خلافات عائلية مع زوجها الذي عمد على اعادتها بالاكراه بالتعاون مع الموقوفين الذين اودعوا جميعا القضاء المختص.

في حين تم نقل فاطمة الى مستشفى سيدة السلام في القبيات للمعالجة.