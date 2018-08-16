تيار المستقبل يؤكد على رفضه استخدام الشارع وسيلة للتعبير عن الآراء

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بيان صادر عن "تيار المستقبل"

صدر عن الامانة العامة ل"تيار المستقبل" الآتي :

اقدمت مجموعات من الشبان في بيروت والمناطق على اقفال طرقات وإشعال اطارات ، استنكاراً لكلام نابٍ تلفظ به إعلامي على احدى الشاشات .

يؤكد تيار المستقبل على رفضه استخدام الشارع وسيلة للتعبير عن الآراء ، وهو يدعو كافة المناصرين والمحازبين الى الامتناع عن اللجوء لأي تحرك يقطع الطرقات ويعطل مصالح المواطنين ويندرج في خانة مخالفة القانون ، سيما وأن الإعتراض يتناول شخصاً ينطق عادة بصفاته وصفات المدرسة السياسية التي تلقى فيها علوم الشتيمة والاساءة الى الكرامات ، ولا يستحق إحراق عجلة واحدة في أحياء العاصمة والمناطق .