حادث سير مرعب في المنصورية، نجمتُه مرةً جديدة، شاحنة.

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لم تحتل السلامة على الطرق في لبنان الأولوية لدى الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990، ما جعل مأساة حوادث المرور مسلسلاً شبه يومي، يوقع العديد من الضحايا بوتيرة تصاعدية، فبعد أيام على حادث بشامون، وقع حادث سير مروّع على اوتوستراد المنصورية باتجاه المكلس، حيث اصطدم صهريج وعدد من المركبات مقابل بنك لبنان والمهجر واجتاح الصهريج محلاً تجارياً مؤديا إلى إصابة ثلاثة اشخاص بجروح طفيفة



وبسبب تزايد حوادث السير في الآونة الأخيرة طالبت جمعية "اليازا" الحكومة اللبنانية والبلديات بتطبيق صارم وجاد لقانون السير وعدم الاكتفاء ببعض البنود فقط



انباء عن قتلى وجرحى تتردد يوميا على مسامعنا حتى باتت عادية للبعض منا، خصوصا في ظل غياب أي تحرك من قبل المعنيين لتفاديها حتى باتت صورة حوادث السير هي الصورة اليومية على الطرقات اللبنانية