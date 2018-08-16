المجتمع الراسينغاوي التقى صحناوي

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ضمن سلسلة زياراته للشخصيات الفاعلة في منطقة بيروت، زار قبل ظهر اليوم وفد من المجتمع الراسينغاوي برئاسة رئيسه سعيد جريديني النائب نقولا صحناوي في مكتبه حيث شرح له الوفد المشاكل الادارية لنادي الراسينغ والاسلوب الرخيص الذي اعتمد من قبل البعض ولا يزال لابعاد ابناء النادي عنه من اجل التفرد بالرأي الواحد، ناهيك عن الشكاوى غير القانونية التي تلاحق ابناء النادي لمنعهم من ممارسة مهامهم.

وناشد "المجتمع الراسينغاوي" الوزير صحناوي العمل من اجل عودة النادي الى ابنائه باسرع وقت.

ووعد صحناوي زاثريه ببذل كل ما هو خير لهذا النادي العريق والقيام بما يستطاع لرأب الصدع، لا سيما ان هذا النادي التاريخي ابصر النور في منطقة الجميزة في الاشرفية ليتحول بعدها من نادي منطقة الى ناد لكل لبنان.