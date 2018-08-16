living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الاقتصاد: تعرفة شركة كهرباء زحلة تحتسب على أساس شطور شركة كهرباء لبنان يضاف اليها مبلغ يحدد حسب سعر صفيحة المازوت

16
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

"في إطار السعي الدائم لوزارة الاقتصاد والتجارة لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء تحقيق حول تعرفة شركة كهرباء زحلة وقد تبين لها ما يلي:
- ان التعرفة يتم احتسابها للمشتركين على أساس شطور الكيلو واط ساعة الموضوعة أساسا من قبل شركة كهرباء لبنان، يضاف اليها مبلغ يحدد شهريا بناء لسعر صفيحة المازوت بغض النظر عن مصدر الطاقة المستهلكة ان كانت من مؤسسة كهرباء لبنان أم من المولدات العائدة لشركة كهرباء زحلة.

- بموجب فواتير الشركة لشهر أيار 2018 (إصدار حزيران) فإن سعر مبيع الكيلوواط ساعة بلغ 203 ليرة في الشطر الأدنى (35 ليرة تعرفة كهرباء لبنان + 168 ليرة) و368 ليرة للشطر الأعلى (200 ليرة تعرفة كهرباء لبنان + 168 ليرة)، علما ان الشركة المذكورة تدفع لمؤسسة كهرباء لبنان مبلغ 55 ليرة ثمن الكيلوواط الواحد يضاف اليه رسم تأهيل يترواح بين 6 و 9 ليرات، مما يمكنها ببيع الكيلوواط المنتج من المعمل العائد للشركة أيضا بالأسعار المذكورة أعلاه مع هامش ربح جيد.

- بالمقارنة مع السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه لشهر أيار 2018 فإن شركة كهرباء زحلة تبيع الكيلوواط للمستهلكين للشطور العليا فقط بثمن يفوق السعر التوجيهي البالغ 281 ليرة.

- ان المواطن المشترك في شركة كهرباء زحلة يدفع كلفة فاتورته بناء لعدد الكيلوواط المستهلك وليس بحسب ساعات التقنين. وهذا ما يفسر ان معدل فاتورة المشتركين في كهرباء زحلة أدنى من باقي المناطق اللبنانية حيث يتم دفع تعرفة ثابتة للمولدات الخاصة.

مع الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة أرسلت كتابا الى وزارة الطاقة والمياه للتأكد من الوجه القانوني لانتاج الكهرباء في شركة كهرباء زحلة بصفتها صاحبة امتياز أم بصفتها مالكة مولدات خاصة، حيث ان صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة تنحصر ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/2/2011 الذي كلف وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضبط تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة.

لذلك،
تجد وزارة الاقتصاد والتجارة انه بالرغم من عدم وجود أي سند قانوني للتعرفة الموضوعة من قبل شركة كهرباء زحلة إلا ان معدل سعر الكيلوواط بين الشطر الأدنى والأعلى قريب من السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة، مما يشير الى صحة المعايير التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه في تحديد هذه التعرفة.

كما تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الالتزام بالسعر التوجيهي بالقرار رقم 100/1/أ.ت وبتركيب عدادات الكيلوواط لكافة المشتركين قبل تاريخ 1/10/2018 تحت طائلة المساءلة القانونية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout