الصراف أكد للوفد الرئاسي البرازيلي رفض لبنان المساس بسيادته

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استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، وزير الدولة للشؤون الاستراتيجية في رئاسة جمهورية البرازيل حسين كالوت والوفد المرافق، في حضور السفير البرازيلي في لبنان جورج جيرالدو قادري.



بعد مراسم الاستقبال، وضع كالوت إكليلا من الزهر على النصب التذكاري للشهداء.

ثم عقد اجتماع رحب الصراف خلاله بالموفد الرئاسي البرازيلي، مشددا على "أهمية دور البرازيل واللبنانيين البرازيليين لا سيما في توطيد علاقات الصداقة التي تجمع البلدين"، شاكرا ل"البرازيل مساهمتها في قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب".



وشدد الصراف في خلال اللقاء على "موقف لبنان الرافض المساس بسيادته والمتمسك بثرواته"، مؤكدا "ان لا نية للبنان الاعتداء على احد".



من جهته، نقل كالوت المتحدر من أصل لبناني، للصراف "تحيات الرئيس البرازيلي ميشال تامر واحترامه واهتمامه البليغ بلبنان ورغبته بتعزيز التعاون وتطويره في المجالات كافة خصوصا الدفاعية والامنية منها"، مشيرا الى "موعد زيارته المرتقبة الى لبنان خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل". واعرب عن استعداد بلاده لدعم المؤسسة العسكرية لاسيما من خلال دورات التدريب و برامج تبادل الخبرات والمعلومات"، مؤكدا "ان البرازيل مستعدة لزيادة عديد القوة البرازيلية، اذا دعت الحاجة ومساعدة لبنان في ما يتعلق بتطوير قواته البحرية والفوج النموذجي"، مثمنا "العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع لبنان بالبرازيل".



واتفق الطرفان على لقاء آخر يعقد يوم الاحد المقبل لمناقشة اتفاقية التعاون الثنائي وسبل تعزيزها.



السفير الاوسترالي

كما استقبل الصراف السفير الأوسترالي في لبنان Glenn Miles في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان".