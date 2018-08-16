إلى تيا ماريّا عرموني المولودة جديدًا في ملكوت المحبة

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بقلم جورج عبيد - أوجعني يوم عيد رقاد السيدة العذراء وانتقالها إلى السماء، أن أرى والديك ممزقين بألم فراقك وقد كنت لهما السلوى والفرح لقد كنت مولودة اللحم والدم تلعبين في العالم وتمرحين وها قد غدوت مولودة الضياء في ارتفاعك مع والدة الإله إلى عرش الله القدوس. وعلى الرغم من كثافة الرجاء، تجتاحني مجموعة أسئلة حول غيابك وأنت طفلة-ملاك، منها سؤال لماذا يتجنّى الموت وينقضّ عليك ويغرس مخالبه العدميّة في جسد طريء لا يزال برعمًا ينتظر تفتّحه كما الورود والزهور تنتظر تفتّحها في فصل الربيع؟

صدقيني يا تيا-ماريا، لا املك جوابًا، ربما تملكينه أنت فوق، وأنتم الأطفال في لحظات التفتّح النضر والريّان، تمعنون النظر في الأشياء والمخلوقات، في كلّ ما هو قائم في الكون، وما أن يبدأ لسانكم بالنطق حتى يعبّر عن اختزانكم لكلّ ما جذبته العين إلى الداخل حتى تنسكب الأسئلة مدرارة، من هنا جاء قول لأحد الفلاسفة، "الأطفال هم آباء الفلسفة"، أنتم هكذا بالفعل لأنّ الأسئلة المطروحة لن يستطيع أحد أن يدنو من بلاغة السؤال ويقفز إلى بلاغة الجواب ويقدّم ما هو الأفضل لكم.

في سرّ غيابك لست أنت من ستطرحين السؤال، بل نحن من سيطرح السؤال، لماذا ترحلين وترحل معك الطفولة إلى الأبد في بيت عرفته مؤمنًا ومدمنًا على عشرة الكلمة الإلهية وتذوقها في الكتاب العزيز أو في القرابين الإلهية؟ يسمح لنا الإيمان ببعض الغضب، والغضب ليس على إله المحبة، بل على طبيعة بشريّة ضعيفة فينا ستحتدم في الشوق بعد أن جرحها الشوك. من حقّ ذويك أن يحزنا بحرقة حين سيدخلان غرفتك ويجدان الألعاب التي كنت بها تلعبين ولا يرونك تضجين بالحياة في قلب البيت أو تقفزين إلى أحضانهم أو تبتسمين كما أنت في هذه الصورة أو تصفقين إيذانًا بموعد الفرح فرح الطفولة. لا شيء يعزّي في تلك اللحظات الصعبة، وأصلّي أن لا يبتلى أب أو أم بهذا المبتلى. اللحظة صعبة للغاية، إنه بركان الجحيم يقذف حممه النارية لينقض على حياة كانت طيبة في بيت ذاق الإيمان.

وعلى الرغم من ذلك، سأتّجه إلى التساؤل ليس من أجل تعزيتي وتعزيتهم، وقد سبقتهم إلى وجع الموت لحظة فقدت أخي وقد كان في ريعان الشباب ومن بعده والدتي، بل من أجل حقيقة يفترض بنا نحن معشر الفصحيين أن نشهد لها، هل الموت قائم، هل يسلبنا من حياتنا ليأخذنا نحو نهاية عدمية؟ بمعنى هل نحن وجدنا للموت أو للحياة؟ ولكي تكتمل عناصر الشهادة، يؤكّد مسار الوجود بأن ليس من موت بل هنالك حياة بعد تلك الحياة. ثمّة قراءة يفترض بنا أن ندركها في الجذر، وهي أنّ الله معطي الحياة، والحياة تسطع من ضيائه، لم يقل أحد في تاريخ الأديان بأنّ الله معطي الموت بل معطي الحياة، فلو افترضنا أننا لن نلج الحياة بعد "الموت" أو لن نقوم بعده، لكان الله انتهى بكلّ فرد مات أو سيموت طفلاً كان أو شابًا أو صبيّة أو كهلاً أو عجوزًا. لكان الله انتهى تحت التراب أو داخل غرفة ظلامها أبديّ، هل الله ينهي نفسه بنهاية الفرد أو مجموعة الأفراد أو الأمة وإذا أنهى نفسه بموت الجنس البشري فما هي الحياة وما هي قيمة الإنسان في الحياة صورة عن الله ومثاله وما هي قيمة الله الخالق الإنسان على صورته ومثاله والمكنون في جوهره إذا سلمنا جدلا بأن كل شيء ينتهي بالموت هل يعقل أن يموت الله في الإنسان والتاريخ كله؟ إذًا ما معنى وجود الله إذا كان ينتهي في هذا الطلام العدميّ والعبثيّ؟

الله معطي الحياة. لقد كشف حياته بموت ابنه يسوع على الخشبة وما إن قام من بين الأموات حتى ظهر أننا لا نموت لأن الله حي بمسيحه والمسيح حي منذ ألفين وثمانية عشر عاما بقيامته وهو بقوة نصره جالس على يمين عرش الجلال في السماء وراقد مع كل حبيب ختم بموهبة الروح القدس ليمنحه بالرقاد قوة الحياة ويقوده معه إلى الملكوت. هو أعلن ذلك حين أقام امرأة نايين وألعازر من الموت. وعيد رقاد السيدة العذراء وانتقالها الذي لا نزال في موسمه الكريم أظهر لنا أنّ الطبيعة البشريّة ستقوم في المجد وستحيا في أزليته. بهذا المعنى تيا ماريا، وقد اتخذ والداها من العذراء مريم شفيعة لها ستقوم في المجد مع المسيح القائم والظافر، كيف لا وقد دعاها ربّها كما دعا سواها من الأطفال قائلاً لمن حاول منعهم من الاقتراب منه، دعوا الأطفال يأتون إليّ ولا تمنعوهم لأنّ لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، وقد دعانا قائلاً: "إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات". تيا ماريا ببهائها ستكون في الملكوت إلى جانب يسوع ومريم والملائكة والقديسين إنها شفيعتنا في السماء.

تيا-ماريا، لك أن تفرحي بحديقة جميلة أعطيت لك اليوم لتلعبي بها فيما أنت محضونة من شفيعتك وأمك وأمنا مريم. ما أرجوه من الرب الإله أن لا يحرم ذويك من يطمئنوا إلى أنك في سلام الله تقفزين إلى حضن السيد المبارك كما كنت تقفزين إلى حضن والديك. إنه وبهذه المشهدية وحده القادر أن يعزيهم ويصبرهم على فراقك الصعب، فيما أنا واثق بأنّه سيمسح عن وجه والدك شادي ووجه أمك كلّ دمعة ويقودهم إلى الرجاء.

ألا عزاهما ربي وألا أعطانا جميعًا أن تكوني لنا ملاكًا وشفيعة في السماء. صلّي لنا فوق عسى أن يذوق والداك ونذوق معهم بأن قيامة يسوع قيامة وحياة لهم ولك ولنا أجمعين. آمين.