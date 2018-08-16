وزارة الطاقة أنهت بناء حائط دعم مجرى السيل في رأس بعلبك

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إنتهت وزارة الطاقة والمياه من أعمال بناء حائط الدعم لمجرى السيل في رأس بعلبك الذي كان انهار عندما ضرب السيل البلدة مؤخرا، وتم بناء هذا الجدار بقرار من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل، مساحته 180 مترا مربعا، ويعتبر هذا الجدار الداعم لطريق رئيسية وحيوية في البلدة. وكان يشكل خطرا على المارة والآليات وتم إنشاء هذا الحائط بعقد بين المجلس البلدي ووزارة الطاقة.





وشكر رئيس المجلس البلدي العميد المتقاعد دريد رحال الوزير ابي خليل على تعاونه وعلى ما قدمه لرأس بعلبك منذ أن ضربها السيل، كاشفا عن "التحضير لبناء جدار آخر عبر وزارة الطاقة والمياه قريبا بإشراف المجلس البلدي".