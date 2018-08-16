أي علاقات يجب أن تكون مع سوريا؟ (د. علا بطرس)

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لطالما شكلت العلاقات اللبنانية- السورية، على الرغم من روابط التاريخ والجغرافيا وأواصر القربى، التباساً في مفاهيم أساسية مرتبطة بالندية والسيادة والثقة والصراع مع إسرائيل وغيرها.

فالسوريون لطالما تخوفوا على أمنهم واستقرارهم مما أطلقوا عليه "الخاصرة اللبنانية الرخوة" أكان من معارضين للحكم منذ اعلان سوريا الدولة ونيلها الاستقلال عن الانتداب الفرنسي او من اسرائيل نفسها... ولبنان بدوره لطالما تخوّف على سيادته وكيانه في ضوء مفاهيم العروبة ذات المنطلقات الأيديولوجية "أمة عربية واحدة"... الا أن هذه المخاوف المتبادلة والثقة الهشّة مفترض أنها تبدّدت يوم وقّع لبنان مع سوريا "معاهدة الإخوة والتعاون والتنسيق" خاصة في المادة الثالثة المرتبطة بأمن البلدين والتي لم تتعدل كأي اتفاقية أخرى منذ حكومة الرئيس السنيورة الى اليوم، بالاضافة الى الدور الذي لعبته سوريا في دعم المقاومة لإسرائيل طيلة فترة الوصاية منذ العام ١٩٩٠ حتى العام ٢٠٠٥ برعاية داخلية ودولية وأبرز دليل على ذلك تفاهم نيسان ١٩٩٦، وتُرجمت عملياً بعلاقات دبلوماسية بعد خروج الجيش السوري في نيسان ٢٠٠٥ ما يعني اعتراف واضح بسيادة البلدين وفق مبدأ التعاون في العلاقات الدولية المبنية على المصالح المشتركة. الا أن هذه العلاقات لم تتطور إيجاباً بما يحقق مصلحة الدولة العليا لا بل خضعت لاعتبارات خاصة وذاتية وفق الرؤية الاستراتيجية لسوريا المستقبل لكل فريق خاصة بعد العام ٢٠١١.

لذلك لم تشكّل سياسة النأي بالنفس عملياً صمام أمان بعيداً عن تداعيات الأزمة السورية. فغابت السياسة الموحدة للحكومة اللبنانية من أجل تنظيم وجود النازحين تمهيداً لعودتهم الآمنة متى أصبحت الظروف متاحة. وانقسمت الحكومة بين من يرى ان العلاقات مع سوريا تاريخية وطبيعية وبين من يرفض التطبيع معها لكن بين هذين الحدّين علينا أن نسأل أي علاقات يجب أن تكون مع سوريا؟! هل هو التقاتل الألماني- الفرنسي في حربين عالميتين أم النموذج الألماني- الفرنسي كعصب السلام والازدهار للإتحاد الاوروبي؟!

من ينظر الى واقع العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين يستغرب استخدام مصطلح "التطبيع" لأنه بين لبنان وسوريا، علاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية وحركة الدخول والخروج عبر المعابر عادية ومليون ونصف من الشعب السوري مقيم على أرضنا... والمصطلح نفسه أي "التطبيع" تم استخدامه في العلاقات العربية- الإسرائيلية يوم وقعت مصر اتفاق سلام مع إسرائيل عام ١٩٧٩ واصفة إياه ب"السلام البارد" دون التطبيع كونه جاء بقرار سياسي خارج عن إرادة الشعب المصري والإجماع العربي الذي ادى الى نقل جامعة الدول العربية من مقرها التاريخي في القاهرة الى تونس، لكن بين سوريا ولبنان ما المقصود ب"التطبيع" في ظل المعطيات الآنفة الذكر؟!

من يتطلّع الى المستقبل، يطمح أن تشكل المنطقة العربية الأكثر غنى بالموارد والأفقر بالتنمية نموذج جديد من الاستقرار الدائم والإزدهار ربما تكون أنجح من نماذج الاندماج الحالية في اوروبا. وكي يتحقق ذلك على الحكام أن يأخذوا مصلحة بلدانهم وشعوبهم أولاً كرجال دولة وإخراج العلاقات اللبنانية - السورية من زاوية الشخصنة التي سادت فترة الوصاية والتي يرفضها الشعب اللبناني بأسره الى مستوى المؤسسات التي تحمي السيادة ... والمصالح.