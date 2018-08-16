قيادي في القوات: الحريري لوّح برفع البطاقة الحمراء

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رأى قيادي في «القوات اللبنانية»، أن «العُقد الأبرز التي تعيق تشكيل الحكومة لا تزال داخلية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن تحذيرات الحريري من التطبيع مع النظام السوري «جاءت رداً على سؤال يتعلّق بإمكانية تضمين البيان الوزاري تطبيع العلاقة من سوريا».

وأكد القيادي الذي رفض ذكر اسمه أن الحريري «وجّه رسالة قوية ووضع خطوطاً حمراء وتحذيراً مسبقاً لكل القوى السياسية، بأن تلتزم حدودها وتعود إلى تطبيق سياسة النأي بالنفس»، لافتاً إلى أن الحريري «لوّح برفع البطاقة الحمراء، أيْ استقالة الحكومة، في وجه من يحاول إحياء العلاقات اللبنانية السورية».

ولفت إلى أن «نصر الله لم يقل: نحن نريد التطبيع مع سوريا، بل قال: لا تستعجلوا اتخاذ المواقف وانتظروا التطورات». وأضاف: «لو قال نصر الله: نريد التطبيع مع النظام السوري، كنّا دخلنا في اشتباك سياسي».