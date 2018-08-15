living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السعودية تعلق رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة

15
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، عبد الحكيم بن محمد التميمي، عن إيقاف جميع رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة اعتبارا من مساء غد الخميس.

وأوضح التميمي، في لقاء مباشر مع "القناة السعودية" في المطار، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت وقف رحلات الحجاج عدا الرحلات المستثناة للظروف الطارئة، مشيرا إلى أن جميع صالات الحج ستستخدم للمغادرة بدلا من القدوم.

وأشار رئيس هيئة الطيران المدني السعودي إلى أن مطار الطائف سيكون مساندا لمطار الملك عبد العزيز بجدة، إضافة إلى مطار ينبع حيث سيكون له دور في استقبال الحجاج ويساند مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وأضاف التميمي أنه يوجد بالمملكة 27 مطارا وهناك مطارات جديدة سيتم إنشاؤها، وأن الجهات الحكومية في المطارات تعتبر شركاء للطيران المدني لتحسين أداء تلك المطارات.

وبين أن مساحة صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز بجدة تبلغ 5010 كم وتحتوي على 26 موقفا للطائرات، لافتا إلى أن الهيئة لديها عناصر نسائية في أقسام الملاحة الجوية والسلامة والأمن بمطار جدة.

وكشف المسؤول السعودي عن أنه تم اليوم استقبال أكثر من 784 ألف مسافر عن طريق مطار الملك عبد العزيز و654 مسافرا من مطار الأمير محمد بن عبد العزبز بالمدينة المنورة.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout