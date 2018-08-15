السعودية تعلق رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة

A + A -

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، عبد الحكيم بن محمد التميمي، عن إيقاف جميع رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة اعتبارا من مساء غد الخميس.

وأوضح التميمي، في لقاء مباشر مع "القناة السعودية" في المطار، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت وقف رحلات الحجاج عدا الرحلات المستثناة للظروف الطارئة، مشيرا إلى أن جميع صالات الحج ستستخدم للمغادرة بدلا من القدوم.

وأشار رئيس هيئة الطيران المدني السعودي إلى أن مطار الطائف سيكون مساندا لمطار الملك عبد العزيز بجدة، إضافة إلى مطار ينبع حيث سيكون له دور في استقبال الحجاج ويساند مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وأضاف التميمي أنه يوجد بالمملكة 27 مطارا وهناك مطارات جديدة سيتم إنشاؤها، وأن الجهات الحكومية في المطارات تعتبر شركاء للطيران المدني لتحسين أداء تلك المطارات.

وبين أن مساحة صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز بجدة تبلغ 5010 كم وتحتوي على 26 موقفا للطائرات، لافتا إلى أن الهيئة لديها عناصر نسائية في أقسام الملاحة الجوية والسلامة والأمن بمطار جدة.

وكشف المسؤول السعودي عن أنه تم اليوم استقبال أكثر من 784 ألف مسافر عن طريق مطار الملك عبد العزيز و654 مسافرا من مطار الأمير محمد بن عبد العزبز بالمدينة المنورة.