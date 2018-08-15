شرطة بلدية طرابلس طالبت بازالة المولدات من الأحياء السكنية

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وطنية - أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس محمد سيف، ان دوريات مشتركة من مخفر الزاهرية- التبانة البلدي في شرطة بلدية طرابلس، أنذرت اليوم اصحاب المولدات الكهربائية الموجودة ضمن الأحياء السكنية في منطقة التبانة، بضرورة ازالة هذه المولدات على الفور، لما تسببه من أضرار صحية على السكان، وإلا ستضطر قيادة الشرطة لازالتها على نفقة اصحابها مع تسطير محاضر ضبط.



وفي سياق آخر، تابعت دوريات الشرطة حملة ازالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في التبانة والمحيط، وتم حجز عدد من العوائق الحديدية الموضوعة بطرق غير قانونية، وتم توجيه انذارات لاصحاب قطع غيار السيارات بوجوب رفع بضاعتهم تحت طائلة الحجز وتنظيم محاضر ضبط بحقهم.