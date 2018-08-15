اخذ ورد حول تهويل الحريري بتجميد التأليف فيما لو اصر البعض على العلاقات مع سوريا

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فتح القنوات الرسمية السورية مع لبنان بالنسبة لتيار المستقبل يعني عرقلة تشكيل الحكومة ... وسط اعادة ترتيب الاوراق الاقليمية كان موقفه واضحاً.. في المقابل النائب محمد الحجار بالنسبة لتياره السياسي من يطرح فكرة التنسيق مع الحكومة السورية هو المعرقل..



التناقض في موقف تيار المستقبل المدرك تماماً لعبء ملف النازحين، يترجم بمباركته لدور اللواء عباس ابراهيم بالنتسيق مع الجانب السوري عبر القناوات الرسمية..



اعادة فتح معبر نصيب على الحدود السورية الاردنية يؤكد مراقبون انه ليس الا ترجمةً لعودة العلاقات الخليجية السورية بطريقةٍ او اخرى..



حتى الساعة وان كان المستقبل متفائل بإقتراب تشكيل الحكومة عقابة السياسة الخارجية الاقليمية خاصةً مع سوريا يجب تخطيها والا الفراغ على ما يقول الجراح