كفى ! كلمة باطنُها انتفاضة

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

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انتفاضةْ على مواصلة التَمَتْرُسِ خلف مطالبْ اصلُها غيرُ منطقي .



انتفاضة على زجِّ الخارج في عمليّة تشكيلٍ محليّة لحكومةٍ يُراد منها التغيير.



انتفاضة على محاولات الاستئثار بالقرار على حساب مصالح اللبنانيين ... كل اللبنانيين.



انتفاضة على تجريم البريء، وتبرئة المجرم الذي" اعتاد " العبث بمقدِرات الدولة من دون رقيب .



وما هي عبارة " اعتاد" الا فعلا ماضيا لا محل له في اعرابِ الحاضر او حتى المستقبل ، فما بُني على خطأ لن يعلو على باطل ، ومداميك الدولة مهما حاولوا نخرَها ستأتي بنهاية المطاف بلبنان القوي المتحرر من كافة القيود .



وفي الانتظار، يبقى المطلوبُ التمسكَ بايماننا ، بأن دربَ الجلجلة اليوم ، ما هو سوى الاختبار الاخير قبل الانتصار الاكيد .



غدا او بعده ستُرفَع المِظَلة ، ويُعرّى المُفتعِل المُعرقِل، حينها وبحقّْ سَيَتأكدُ ان الابراءَ مستحيل.



والى حينِه، جديدُ الحكومةِ الوحيد هو اللاجديد ، علما ان الرئيس المكلف الذي يبدو مُحرجا في معمعةِ تضخم المطالب لم يرَ ايَ حرجٍ بالتلويح بوقف تشكيل الحكومة فيما لو اصر البعض على مطلبِه بالتواصل مع سوريا من اجل تنسيق عملية مرور البضائع اللبنانية عبر معبر نصيب ، فضلا عن حل مأساة النزوح، وهو ما دفع الى ردودِ فعلٍ قيل فيها الكثير عن الفَهم والجَهل وما بينهما . اشارة الى ان الرئيس المكلف يلتقي منذ بعض الوقت رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.