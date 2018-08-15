living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريحان نتيجة مهاجمة خنزير بري لدراجة نارية في يحمر الشقيف

15
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية علي داود، أن شابين من بلدة يحمر في النبطية أصيبا بجروح جراء اصطدام دراجتهما النارية بخنزير بري.

وفي التفاصيل، أنه بينما كان حسين غ. (18 سنة) ورضا م. (16) يعبران ليلا، على دراجة نارية في حي الوسطاني في بلدة يحمر، هجم باتجاههما خنزير بري، آتيا من الوادي القريب، قاصدا كروم العنب والتين، كما يفعل كل ليلة، مما أدى الى إصابتهما، وقد نقلتهما سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر، إلى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في مدينة النبطية.

ولفت ابن البلدة نزيه وجيه بركات إلى أن "مجموعة من الخنازير البرية، التي تعيش وديان المنطقة وأحراجها، تدأب كل سنة على الفتك بموسم التين والعنب، في كروم حي الوسطاني في البلدة، مما يجعلنا نضطر إلى إطلاق الرصاص في الهواء لإبعادها، وقد عملت على نصب "فزاعة" لإخافتها، إلا أنها مزقتها".

وأشار إلى أن "الخنازير البرية تفتك بالقمح والمواسم الزراعية كلها، وهي تختبئ في كهوف ومغاور، قريبة من مجرى نهر الليطاني وتخرج إلى الفلاء وقت ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا أن أهالي البلدة "سوف يبلغون وزارة الزراعة من أجل المساعدة على التخلص منها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout