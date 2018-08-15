بالصورة: انتحار عاملة منزليّة لدى عميد متقاعد... والمختار يهدّد "الجديد": ممنوع التصوير!

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أقدمت عاملة منزلية من الجنسيّة الإثيوبيّة على الإنتحار فجر اليوم في الناعمة، حيث كانت تعمل في منزل والدة العميد المتقاعد في الجيش اللبناني شربل أبو خليل، وهي مسجّلة على اسمه.



توجّه مراسل "الجديد" هادي الأمين مع فريق العمل الى المنطقة لمتابعة القضية، إلاّ أنّه فوجئ بمنعه من التصوير من قبل مختار الناعمة طوني أبو خليل، وهو نفسه شقيق العميد أبو خليل وابن صاحبة المنزل التي كانت تعمل لديها العاملة الإثيوبية. ولم يكتفِ المختار، الذي يقطن في منزل الى جانب منزل والدته، بمنع فريق "الجديد"من التصوير، بل راح يكيل الشتائم ويهدّد الفريق، وهو أمر مستغرب. فإذا كانت العائلة لا تخفي شيئًا، فلم العدائية والتّكتّم والمنع من التصوير بهذا الأسلوب؟!





من جهته، قال العميد أبو خليل إن العاملة المنتحرة "كانت مريضة وتريد أن تسافر الى بلدها"، مشيرًا الى أنه "أخذها الى الطبيب لمعالجتها لكنّه لك يتركها تغادر قبل أن يرسل له المكتب عاملة بديلة، إلاّ أنها لم تنتظر وأقدمت على الإنتحار".



يُشار الى أن عاملة منزليّة أخرى كانت قد أقدمت على الإنتحار أيضًا في منزل شقيقة العميد، والذي يبعد حوالي 100 متر عن منزل الوالدة الذي كانت تعمل فيه العاملة التي انتحرت اليوم.