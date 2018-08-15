بالصّور - هذا ما عثر عليه الجيش خلال المداهمة!

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه وفي بلدة بوداي - البقاع، دهمت دورية من مديرية المخابرات مزارع ومنازل عائدة للمدعوين عباس علي سعدون زعيتر، غازي محمود شمص ومحمد محمود شمص، والمطلوب توقيفهم بالعديد من الوثائق بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها من دون العثور عليهم. كما ضبطت بداخلها كميات كبيرة من مواد الكابتاغون المصنّعة وحشيشة الكيف وعدداً كبيراً من المعدات المخصصة لتصنيع هذه المواد، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة المتنوعة والذخائر العائدة لها، وشخصين من التابعية السورية من دون أوراق ثبوتية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين، ويجري التقصي وملاحقة باقي المطلوبين لتوقيفهم.