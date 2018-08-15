غيوم وضباب ورياح... إليكم طقس لبنان!

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس غائما اجمالا مع استمرار تكون طبقات من الضباب على المرتفعات. درجات الحرارة تبقى دون تعديل، ويتوقع هبوب رياح ناشطة احيانا، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.



- الطقس المتوقع في لبنان: الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل ورياح ناشطة احيانا.

الخميس: غائم اجمالا مع استمرار تكون طبقات من الضباب على المرتفعات. اما درجات الحرارة فتبقى دون تعديل ويتوقع هبوب رياح ناشطة احيانا.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا واستمرار الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 40 و 60 كلم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 بالمئة.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا حرارة سطح الماء:30 درجة.



- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 6,00 ساعة غروب الشمس:19,25