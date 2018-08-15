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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 آب 2018

15
AUGUST
2018
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البناء
كواليس
تقول مصادر تركية إنّ سلسلة من القرارات الاقتصادية الخاصة بمقاطعة بضائع أميركية حيوية ستصدر تباعاً في أنقرة، وأنّ الخطوة الأولى بوقف السماح باستيراد السلع الإلكترونية وفي مقدّمتها منتجات شركة آبل وهواتف الأيفون ستليها خطوات تطال سوق السيارات ومجالات عديدة تضمن حرمان السوق الأميركية من مليارات موازية لتلك التي خسرها الاقتصاد التركي بإغلاق الأسواق الأميركية أمام سلع الحديد والألمنيوم…

 

الجمهورية
وزّعت إحدى البلديات حاويات لفرز النفايات بعدما وزعت كتيّبات وعقدت الندوات لتوعية السُكان إلّا أنها لم تلمس تجاوباً من المواطنين فاضطُرت إلى سحب الحاويات من بعض الشوارع بسبب تجمُّع الحشرات والجرذان.
إستطاع معاون سياسي جديد لرئيس حزب إخفاء زياراته المتكررة الى عاصمة خليجية ولم يكشف إلّا عن واحدة منها فقط.
يقول أحد النواب لسائليه عما إذا كان هناك إنفراجات في الأفق: «هناك إنفلاج».

 

اللواء
همس
ما يزال مرجع كبير يلتزم الصمت إزاء الأشخاص الذين يفكّر بإدخالهم «جنة الوزارة» عندما يحين الوقت!
غمز
تتردَّد معلومات عن نقاش إحراجي جرى بين مسؤول رفيع ورئيس حزب موالٍ حول تمثيل كتلة نيابية صاعدة.
لغز
يشكو لبنانيون يعملون في الخارج، أو عادوا من الخارج من العجز عن تحويل أموالهم إلى لبنان؟

 

المستقبل
يقال إن تفاهم قمة هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين شمل توافقاً على ترتيب أمني للحدود السورية - العراقية يقضي بنشر قوات أميركية وأخرى نظامية عراقية من الجانب العراقي وقوات روسية مع قوات نظامية سورية من الجانب السوري.

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