اللبنانيون لا يزالون يَبحثون عمّا يُضحكهم بعيدًا من اليأس

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قد تكون الضحكة احدى اللغات الموحدة العابرة للشعوب والبلدان والجنسيات، التي من خلالها تنشر الطاقة الايجابية.. لكل شخص طريقته في الضحك، والاسباب التي تكمن وراء ضحكته.. وهناك اشخاص باتوا سببًا لضحكة الآخرين ورموزًا لزرع البسمة



وفي حين ان سياسات متعددة متعمدة حاولت ادخال الشعب اللبناني في دوامة من اليأس والحزن، هل ما يدفع اللبنانيين الى الضحك؟ سؤال حملناه الى عينة منهم في يوم الضحكة العالمي



الضحكة تؤثر ايجابًا على الانسان اذ انها وسيلة لتنفيس الاحتقان، وتشكل علاج للنفس



وفي هذا اليوم ايضًا، نشر رواد مواقع التواصل تحت هاشتاغ



#يوم_الضحكة_العالمي صورهم و صور زعمائهم او نجومهم المفضلين وهم يضحكون