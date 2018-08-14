الخارجية: كلام غراندي يعارض عودة النازحين السوريين الى بلادهم

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تعلن وزارة الخارجية والمغتربين انها لا توافق على كلام السيد فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين الذي يعارض عودة النازحين السوريين الى بلادهم في الظروف الحالية لانها على العكس من ذلك تعتبر ان العودة الجزئية والممرحلة هي ممكنة وظروفها متوفرة.

وإذ تثمن الوزارة كلام السيد غراندي حول استعداد الامم المتحدة لمساعدة من يريد العودة فإنها تطالب مفوضية اللاجئين منذ فترة بوضع برنامج لهذه العودة.

وتأمل الخارجية اللبنانية ان تساعد زيارة السيد غراندي الى سوريا على تحقيق ذلك كما تدعوه لتقييم الوضع الأمني بطريقة موضوعية والاعتماد على التقارير الأمنية الواردة من معظم الأجهزة الأمنية العالمية والتي تقاطعت بمعظمها على أن الوضع الأمني في سوريا أصبح مستقرا في الكثير من المدن والمحافظات السورية. ان شروط عودة النازحين السوريين الآمنة والكريمة قد توفرت اكثر من أي وقت مضى، والخارجية اللبنانية تتطلع للعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لوضع ملف عودة النازحين على طريق الحل النهائي والمستدام.