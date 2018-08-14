living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائد الجيش ترأس اجتماع لجنة الإشراف على المساعدات الأميركية والبريطانية في رياق

14
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وطنية - ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون، اجتماعا للجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية اللبنانية في المركز الرئيسي لتدريب أفواج الحدود البرية في قاعدة رياق الجوية، بحضور السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، السفير البريطاني هوغو شورتر، المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود الجنرال المتقاعد Graeme LAMB، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

وخلال اللقاء، تم عرض إيجاز حول أهمية المساعدات التي قدمتها البلدان خلال الفترات السابقة، والإجراءات اللاحقة لتفعيل مهمة ضبط الحدود الشرقية والشمالية.

ريتشارد وشورتر
ثم ألقى كل من ريتشارد وشورتر كلمة نوها فيها ب"أداء الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود وفي الداخل"، وأكدا "استمرار تعزيز قدرات الجيش لتنفيذ المهمات المطلوبة منه بجهوزية عالية، وخصوصا في ما يتعلق بمسألة ضبط الحدود الشرقية والشمالية بعد طرد التنظيمات الإرهابية منها".

جوزاف عون
من جهته، ألقى قائد الجيش كلمة أشار فيها إلى أن "قيادة الجيش تعير مسألة ضبط الحدود اهتماما بالغا لكونها خطوة أساسية لحفظ أمن البلد واستقراره، خصوصا في هذه المرحلة المثقلة بالأخطار والتحديات"، لافتا إلى أن "هذه اللجنة شكلت إطارا فاعلا لتنسيق التعاون المشترك".

وقال: "إن تطوير مركز تدريب أفواج الحدود البرية بتمويل من المملكة المتحدة يأتي كخطوة أساسية في هذا الاتجاه، بحيث يصبح العسكريون على أتم الاستعداد للنهوض بالواجبات الموكلة إليهم في الأفواج الحدودية".

كما شكر للحكومتين الأميركية والبريطانية "جهودهما الكبيرة والمتواصلة في دعم الجيش اللبناني للقيام بواجباته الأمنية والدفاعية على مختلف الأراضي اللبنانية".

وفي الختام، جال قائد الجيش مع الحاضرين في المركز، واطلعوا على تجهيزاته وحاجاته لتطوير التدريب النوعي في ما خص مراقبة الحدود. 

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout