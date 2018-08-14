رئيس مركز النور اللبناني البلجيكي السيد حسن شكر يستنكر ما تعرض له من تشويه وإساءة في بعض وسائل الاعلام

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جاءنا من رجل الاعمال اللبناني ورئيس مركز النور اللبناني البلجيكي السيد حسن شكر البيان التالي : نشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاعلامية صورة يظهر فيها السيد حسن شكر الى جانب فضيلة الشيخ حسن المصري عضو هيئة الرئاسة في حركة امل والاعلامي فيصل عبد الساتر وقوفا فيما يظهر في الصورة جلوسا على مآدبة الغداء معالي الوزير والنائب د حسين الحاج حسن والنائب اللواء الركن جميل السيد ، وقد اشارت هذه المواقع الى الى ان السيد حسن شكر هو المدعو علي زيد اسماعيل تاجر المخدرات الذي قتل اثناء عملية قام بها الجيش اللبناني لإلقاء القبض عليه في 23 تموز الفائت فيما الصورة المنشورة يعود تاريخها الى 27 تموز في افتتاح بركة اليمونة في بعلبك اي بعد مقتل المدعو علي زيد اسماعيل !!، فكيف يصبح السيد حسن شكر هو علي زيد اسماعيل الذي يقيم مآدبة غذاء في منزله وكل من ظهر في الصورة يلبي دعوته بعد مقتله !. ان هذه المحاولة لتشويه صورتي الشخصية والاساءة اللاحقة بي معنويا وشخصيا وبما أمثل فضلا عن التزوير والفبركة والتشويه الذي طال الاحزاب والقوى والشخصيات الاخرى في الصورة نفسها، يجعلني في موقع من يحتفظ بحقه القانوني الشخصي والمعنوي في الادعاء على كل من ارتكب وساهم في هذا الفعل المسيء . حسن شكر رئيس مركز النور اللبناني البلجيكي .