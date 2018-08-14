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بالصور - العشاء الصيفي للتجمع من اجل لبنان في انطلياس

14
AUGUST
2018
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أقام التجمع من أجل لبنان ( التيار الوطني الحر في فرنسا) عشاءه الصيفي في مطعم "قمر" في انطلياس بحضور النواب سيمون ابي رميا، ماريو عون و سليم عون، الوزير السابق كابي ليون، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، و بعض كوادر التيار الوطني الحر: مسؤول اللجنة المالية المركزية رفيق الحداد، مساعد منسق مقاطعة أوروبا رالف معكرون، ممثل أوروبا في المجلس الوطني فادي الشيخ، منسق قطاع الانتشار السابق سعد حنوش، مدير موقع « tayyar.org » باتريك باسيل، رئيس جمعية "زوروا لبنان، Visit Lebanon » نديم جورج فريحة، و حشد كبير من أعضاء التجمع أتوا من مختلف المناطق الفرنسية و بعض الأهل والاصدقاء.


وكما كل عام فقد كان العشاء مناسبة للقاء الأصدقاء والناشطين في التيار الوطني الحر من مختلف المناطق الفرنسية مع الذين سبقوهم في فرنسا وعادوا الى وطنهم الأم لبنان.


وقد ألقى منسق التيار الوطني الحر في فرنسا أنطوان شديد كلمة ترحيبية شكر خلالها سيد العهد فخامة رئيس الجمهورية العماد عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على الإنجازات التي تحققت وأهمها اشراك المنتشرين اللبنانيين في الإنتخابات النيابية ودحر الإرهاب على كافة الأراضي اللبنانية.

ثم ألقى النواب والوزير السابق كلمات شددوا فيها على دور التيار الوطني الحر الفعّال داخل الإنتشار في فرنسا والذي كان واضحاً من نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، وعلى تاريخ ونضال شباب وشابات التيار في لبنان و التي أثمرت وصول العماد عون الى سدة الرئاسة، و على أهمية تشكيل حكومة داعمة للعهد بالرغم من محاولة البعض افشال هذا المسار من خلال تصويب الإتهامات الزائفة الى التيار الوطني الحر. كما أكدوا على ضرورة تشكيل حكومة تعمل على عودة النازحين السوريين، محاربة الفساد، احلال نهضة اقتصادية، تحسين البنى التحتية وما يهم المواطن في حياته اليومية وبناء الوطن الذي نحلم به.

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